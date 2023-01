Kultúra

A magyar kultúra napja: két magyar vonatkozású kiállítás nyílik Wroclawban

A magyar kultúra napja alkalmából nyílik kiállítás vasárnap a lengyelországi Wroclawban Tadeusz Rózewicz neves lengyel költő magyar kapcsolatairól, valamint látható lesz az Építs nekem hajlékot! Magyar közösségek zsinagógái című utazó tablókiállítás is - közölte az MTI-vel a wroclawi magyar alkonzulátus.



A magyar kultúra napja alkalmából nyíló két tárlatnak a wroclawi Fehér Gólya zsinagóga ad helyet.



A vasárnapi kiállításmegnyitók előtt Daniel Rosenfeld budapesti kántor zsidó vallási és népdalokat ad elő és sófáron játszik.



Szombaton a Wroclawi Egyetem barokk dísztermében a Három nemzet karácsonya: magyar, ukrán és lengyel karácsonyi énekek című produkciójával Angelika Korszynska-Górny, kárpátaljai ukrán-magyar családból származó, Varsóban élő énekesnő lép fel.



A koncerteket a wroclawi Lengyel-Magyar Baráti Társaság és a varsói Liszt Intézet támogatásával rendezik, a szombati produkció a Lengyelországi Ukránok Szövetségének helyi szervezete közreműködésével valósul meg.



A Tadeusz Rózewicz "képeslapjai Magyarországról" című tárlat koncepcióját az Ossolineum nevű híres wroclawi könyvgyűjtemény szakértői és Keresztes Gáspár polonista, műfordító készítette.



"Kevesen tudják, hogy Tadeusz Rózewicz, a 20. századi lengyel irodalom egyik legnagyobb alakja, több szállal kötődött Magyarországhoz, nemcsak a műfordítóin keresztül, és az általa lengyelre fordított magyar versek miatt, de azért is, mert az 50-es elején maga is hosszabb időt töltött Magyarországon" - közölte az MTI-vel Keresztes. Hozzátette: a kiállítás ennek kíván emléket állítani.



A tematikusan felépített tárlat Rózewicz magyarországi tartózkodását idézi fel, ismerteti az ott született írásait, majd műfordításait és magyaros témájú verseit. A Rózewicz-művek magyar fordítóinak portréin, a legfontosabb megjelenéseken, a verses és prózaköteteken kívül külön figyelmet fordít a színházi bemutatókra is. A zárótabló bemutatja a költő magyar tisztelője, Pilinszky János Rózewiczhez írott egyik levelét is.



A hat nagyméretű tablóból álló tárlaton az Ossolineumban található reprodukciók, családi fényképek, levelek, jegyzetek, kéziratok láthatók, valamint magyarországi archívumok dokumentumai is. Köztük több olyan darab van, amelyet eddig sehol sem láthatott a közönség - számolt be Keresztes.



A kiállítást az Ossolineum és Malgorzata Rózewicz, a költő unokája kezdeményezésére állították össze a magyar Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, az Országos Széchényi Könyvtár és a wroclawi magyar konzulátus közreműködésével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával.



A tárlat január 29-ig a Fehér Gólya zsinagóga belső udvarán, majd március 15-ig az Ossolineumban tekinthető meg.

A Rózewicz-tárlattal párhuzamosan nyíló, az Építs nekem hajlékot! Magyar közösségek zsinagógái című vándorkiállítás a zsinagógaépítészeti műfaj sajátosságait, az építtető közösségeket mutatja be. A Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ gondozásában valósult meg, a Liszt Intézet közreműködésével.