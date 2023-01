Gyász

Meghalt Gina Lollobrigida

95 éves korában elhunyt Gina Lollobrigida olasz színésznő - jelentette hétfőn az ANSA hírügynökség.



Lollobrigida az 1950-es években vált híressé, mint fülledt mediterrán szexszimbólum, később pedig fotós és szobrász lett, miután visszavonult a filmvilágtól.

Az olasz filmművészet nagy sztárja 1927. július 4-én született Subiacon. Az utóbbi időben, bár volt kórházban, tavaly szeptemberben combnyaktörését operálták, 4 évvel előtte pedig háztartási baleset érte, nem sokat betegeskedett.



Pályafutása során többek között hét David di Donatello-díjat nyert: hírneve a neorealizmus új olasz filmjéhez kötődik: Pietro Germivel ("La citta' si difende") és Carlo Lizzanival ("Achtung banditi") dolgozott együtt pontosan a múlt század közepén, erőteljes népi szenvedélyű szerepeket faragva, amelyekben autodidakta színészi stílusát csiszolta, személyiségének lenyomatát adva.



Első személyes sikere azonban a határokon kívülre esik: a francia "Fanfan la Tulipe" Gerard Philipe-pal 1952-ben. Rene Clair, Alessandro Blasetti, Mario Monicelli és Steno, Mario Soldati mellett játszott, és végül hazájában Luigi Comencini diadalmas "Pane amore e fantasia" (1953) című filmjével (beleértve a szerencsés folytatást is) lett díva, mindig Vittorio De Sica párjaként.



Utolsó éveiben főleg a művészetnek és a fotózásnak szentelte magát, számos kiállítással, de nem hagyta abba a projektek készítését sem, legutóbb egy rajzos könyvet készített. Utolsó éveit bírósági ügyek is jellemezték. A díva 2021 óta bíróság által kirendelt vagyonkezelővel védte vagyonát, ahogyan azt fia, Andrea Milko Skofic peres eljárásában kérte. A Piazzale Clodio ügyészség nyomozásának középpontjában a színésznő egykori menedzsere, Andrea Piazzolla áll, aki ellen cselekvőképtelen személy kijátszásának vádjával emeltek vádat. Vele együtt bíróság elé áll Antonio Salvi is, az a férfi, aki állítólag közvetítőként működött együtt egy aukciós házzal a Lollobrigida tulajdonában lévő mintegy 350 vagyontárgy eladásában.