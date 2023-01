Könyvajánló

Bemutatták a magyar rögbi történetét bemutató könyvet

Szombaton a budapesti Francia Intézetben a magyar rögbis társadalom képviseletében mintegy kétszáz meghívott vett részt azon az eseményen, amelyen a könyv bemutatója mellett a sportág 2022-es hazai legjobbjai is átvehették elismeréseiket.



A mintegy 400 oldalas kötet Dénes Tamás Szepesi-díjjal kitüntetett író munkája, és a rögbis szerkesztőbizottság, valamint a magyar rögbis társadalom hathatós közreműködésével született meg. Az egy éven át készült könyv létrehozását vitéz Bene Kálmán, a szövetség társadalmi alelnöke határozta el, aki a merész terv megvalósításában az alkotási folyamat végéig vezető szerepet játszott - hangzott el a gálán.



Kiss Antal, a magyar rögbisek elnöke a helyszínválasztás kapcsán kiemelte: sok közös cél van a franciákkal való együttműködésben, amelynek idén az ad plusz hangsúlyt, hogy ősszel Franciaországban rendezik a világbajnokságot, amelynek mérkőzéseire a rendezők hárommillió nézőt várnak a stadionokba.



A magyar rögbisport az elmúlt évek, évtizedek során több szállal kötődött, illetve kötődik mind a mai napig Franciaországhoz. A honi klubéletben vagy éppen a válogatottban ugyanis több olyan francia játékos, illetve szakember jutott szerephez, aki családja révén kapcsolódik Magyarországhoz. Mások viszont született franciaként az országban éltek, tanultak, dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig.



Az eseményen elhangzott, hogy a magyar szövetség nagyszerű évet tudhat maga mögött. Az eredmények közül kiemelkedik az olimpiai szakág, a hetes rögbi másodosztályú (Trophy) Európa-bajnoksága. Ez egyben a párizsi olimpiára vezető út első állomása volt, és a válogatottak a világ legjobbjai közé tartozó riválisokkal - az írekkel, az angolokkal és a walesiekkel - is megmérkőzhettek, az Eb első, zágrábi körét követően már házigazdaként, Budapesten. Utóbbi torna rendezése a sportág jeles képviselőinek elismerését is kivívta. Az amatőr játékosokat felsorakoztató magyar válogatottak számára a rendkívüli kihívás után továbbra is van esély az európai ötkarikás kvalifikációs döntőn való részvételre, amely az olimpiai selejtező alapját jelentő legrangosabb nemzetközi hetes rögbi sorozat, a World Series eredményeinek a függvénye.