Kevin Spacey ártatlannak vallotta magát a legújabb szexuális zaklatási ügyben

A legendás színész, Kevin Spacey pénteken a southwarki koronabíróságon ártatlannak vallotta magát hét szexuális bűncselekmény vádjában. A színész már tavaly is ártatlannak vallotta magát azokban a vádakban, amelyek szerint három másik férfit bántalmazott Nagy-Britanniában.



Az új vádak, amelyeket novemberben nyújtott be egyetlen brit felperes, egyenként háromrendbeli szeméremsértés és szexuális támadás, valamint egyrendbeli, beleegyezés nélküli szexuális tevékenységre való rávezetés vádját tartalmazzák, amelyek állítólag mindegyike 2001 és 2004 közötti találkozásokból származik.



Mindkét vádpont abból az időszakból származik, amikor az "Amerikai szépség" színésze Londonban élt és az Old Vic Színház művészeti igazgatója volt. Ügyvédje beleegyezett a két ügy egyesítésébe, és Spacey várhatóan júniusban kezdi meg a tárgyalást.



Egy New York-i esküdtszék tavaly Spacey mellé állt egy 40 millió dolláros polgári perben, amelyet Anthony Rapp egykori színpadi színész nyújtott be, aki azzal vádolta a sztárt, hogy szexuálisan zaklatta őt, amikor még csak 14 éves volt, miután a két színész a Broadwayen való közös munka során találkozott.



Rapp 2017-es nyilvános vádaskodása Spacey ellen megtorpedózta a színész karrierjét, amikor Hollywoodban tetőzött a #MeToo mozgalom, és megnyitotta az ajtót más vádlók előtt. A "House of Cards" című sikersorozat producere is inkább sietve megölte Spacey karakterét - és ezzel együtt magát a sorozatot is -, minthogy tovább dolgozzon a hirtelen ellentmondásos sztárral.



A kedvező ítélet azonban úgy tűnik, szabaddá tette az utat Spacey számára, hogy visszatérjen a filmezéshez, mivel novemberben felvették a botrány kirobbanása óta első filmszerepére, egy brit indie filmben a főgonosz hangját adja.



Az ellene folyamatban lévő vádak ellenére Spacey jövő héten életműdíjjal fog kitüntetést kapni az olasz Nemzeti Filmmúzeumban. A brit bíró feltétel nélküli óvadékot engedélyezett neki, és szabadon utazhat.