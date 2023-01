Meghalt Elvis egyetlen gyermeke, Lisa Marie Presley énekesnő

Lisa Marie Presley 54 éves korában meghalt, miután január 12-én reggel megállt a szíve. Bár mesterséges kómába helyezték, ez sem tudta megmenteni az életét.



Az énekes-dalszerző halála mindössze két nappal azután következett be, hogy édesanyja, Priscilla oldalán megjelent a Golden Globe-gálán. A díjátadó ünnepség 2023-as eseményén a Baz Luhrmann rendezte "Elvis" című filmet jelölték - és díjazták -.



A halálhírt Lisa Marie édesanyja, Priscilla erősítette meg a People hetilapnak adott nyilatkozatában.



"Nehéz szívvel kell megosztanom a lesújtó hírt, hogy gyönyörű lányom, Lisa Marie elhagyott minket" - áll a közleményben. "Ő volt a legszenvedélyesebb, legerősebb és legszeretőbb nő, akit valaha ismertem".



"Kérjük a magánéletünk tiszteletben tartását, miközben megpróbáljuk feldolgozni ezt a mély veszteséget. Köszönjük a szeretetet és az imákat. Egyelőre nem kommentáljuk a történteket" - tette hozzá édesanyja a közleményben.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Lisa Marie Presley. She was an extremely talented Singer/Songwriter and a very welcome presence at the Golden Globes this past Tuesday. May you rest in peace ❤️ pic.twitter.com/BL8q0cfUAk