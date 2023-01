Kultúra

Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a Magyar Nemzeti Múzeum

Rajzpályázatot hirdet 3-12 éves gyerekeknek a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) a decemberben nyíló Magyar Menyasszony című nagyszabású kiállításhoz kapcsolódóan; a pályaművek beadási határideje február 7-e - tájékoztatta az MNM az MTI-t szerdán.



A tájékoztató szerint az óvodás, általános iskolás 1-3., valamint általános iskolás 4-6. osztályos korosztály számára meghirdetett pályázaton arra buzdítják a gyerekeket, rajzolják le, milyenek lennének menyasszonyként, vagy milyennek látják a menyasszonyokat.



Az A4-es vagy A3-as papírra készült műveket e-mailben lehet beküldeni. A befotózott, vagy szkennelt képeket a lehető legjobb felbontásban, és JPG, vagy PNG formátumban várja a múzeum, a fájlnévnek tartalmaznia kell az alkotó nevét és korcsoportját, és meg kell adni az értesítési e-mail címet is.



A legsikeresebb művek alkotói értékes díjakat kapnak, a legjobb pályaművekből válogatás lesz látható a decemberben nyíló Magyar Menyasszony című nagyszabású kiállításon. A fődíjak mellett további különdíjakat osztanak ki, köztük csoportos múzeumi programlehetőségeket és ingyenes múzeumi belépőket. A bíráló bizottság tagja lesz Simonovics Ildikó divattörténész, szakmuzeológus, a projekt főkurátora, valamint Benes Anita, a Daalarna márka alapító-tervezője, a bizottság elnöke.



Az idén decemberben nyíló Magyar Menyasszony című nagyszabású kiállítás a magyar nő, a magyar menyasszony nézőpontjából mutatja be az esküvői szokások, hagyományok, viseletek változását 1522 és 2022 között.



A gyermekrajzpályázat mellett több más programmal is készül az intézmény: hamarosan létrejön az ország legnagyobb online esküvői gyűjteménye, a múzeum Magyar Menyasszony című Facebook-csoportjához csatlakozva pedig bárki fotóval mesélheti el saját, vagy családjának esküvői történetét - áll a közleményben.