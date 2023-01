Nem tudni, miért tette

Több mint 1000 kiadatlan könyvet lopott el egy férfi

Egy olasz állampolgár bűnösnek vallotta magát csalásban egy New York-i bíróság előtt, miután több éven át szerkesztőknek és ügynököknek adta ki magát, hogy kiadatlan könyvkéziratokat lopjon el, amelyek közül sok híres szerzők kéziratai voltak - közölték szövetségi ügyészek.



A 30 éves Filippo Bernardini pénteken egy manhattani szövetségi bíróságon Sarak Netburn amerikai bíró előtt bevallotta, hogy egyrendbeli csalást követett el a rendszerrel kapcsolatban.



Az olasz, aki Londonban dolgozott a Simon & Schuster amerikai kiadóóriásnak, az ügyészek szerint az iparágban szerzett belső ismereteit használta fel arra, hogy több szerzőt rávegyen kiadatlan műveik átadására.



"Bernardini személyazonossággal történő visszaélés és adathalász sémák révén több mint ezer kéziratot tudott csalárd módon megszerezni" - mondta Damian Williams amerikai ügyész.



Bernardini "több száz különböző személynek adta ki magát, és több száz egyedi kísérletet tett arra, hogy csalárd módon megszerezzen olyan kéziratok elektronikus másolatát, amelyekre nem volt jogosult" - áll a New York déli körzetének amerikai ügyészségének közleményében.



A vádlott több mint 160 internetes domain regisztrálásával hozott létre hamis e-mail fiókokat, "amelyeket úgy alakított ki, hogy megtévesztően hasonlítsanak az általa ellopott személyazonosságok a valódi entitásokhoz, és csak kisebb tipográfiai hibákat tartalmaznak, amelyeket nehéz lenne egy felületes ellenőrzés során azonosítani" - mondták a tisztviselők.



Az ügyészek szerint a rendszer "legalább" 2016 augusztusában kezdődött, és egészen tavaly januárig tartott, amikor a férfit az FBI letartóztatta a John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren.



Bernardini eddig nem magyarázta meg nyilvánosan tetteinek indítékait. A média szerint az ellopott kéziratokat nem szivárogtatták ki az interneten, és nem is követeltek érte váltságdíjat. A hírek szerint a módszer áldozatai között van Margaret Atwood neves kanadai író és költő, Ian McEwan díjnyertes brit író és Sally Rooney ír író és forgatókönyvíró.



Bernardini bűnösségének beismerése részeként beleegyezett, hogy 88 000 dolláros kártérítést fizet - közölték a hatóságok. Az ítélethirdetésre április 5-én kerül sor. A kiszabható maximális büntetés 20 év börtön.