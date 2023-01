Kultúra

Aretha Franklin lett minden idők legnagyobb énekese

Aretha Franklin minden idők legnagyobb énekese a rangos amerikai Rolling Stone magazin listáján. A válogatás máris vihart kavart azzal, hogy hiányzik róla Céline Dion.



A 200 legnagyobb énekest felsoroló, újévkor közzétett lista első tíz helyét soul és R&B énekesek uralják, Franklin mögött Whitney Houston lett a második, Sam Cooke a harmadik.



"Minden határt túllép, hogy a listán nem szerepel Céline Dion, aki minden idők legjobb énektechnikájú előadója" - idézte Jamie Lambert producer, promóter és előadó tweetjét a cnn.com.



A Rolling Stone a lista kísérőszövegében arra hívta fel a figyelmet, hogy mielőtt bárki kommentelni kezdene, legyen tisztában azzal, ez a legnagyobb énekesek listája, nem pedig a legnagyobb hangoké. "A tehetség lenyűgöző, a képesség páratlan" - írták.



A már említett előadókon túl az első 10-be került Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding és Al Green. A rock and roll ikonjai közül Little Richard lett a 11. John Lennon a 12., Freddie Mercury a 14., Bob Dylan a 15., Prince a 16., Elvis Presley a 17., Frank Sinatra pedig a 19.



A Rolling Stone magazin először 2008-ban publikált hasonló, akkor 100-as listát, akkor ismert zenészek voksai alapján. A mostani listát a szerkesztőség tagjai, a publikáló újságírók állították össze, felölelve a tágabban értelmezett popzene elmúlt száz évét. Így kerülhetett a legjobb 200 közé az indiai Lata Mangeshkar Amy Winehouse és Johnny Cash közé a 84. helyre) vagy a salsakirálynő Celia Cruz, aki egészen a 18. helyre kúszott fel.



A Rolling Stone listájáról Céline Dion mellett jó néhány ismert név is hiányzik, mások mellett Dionne Warwick, Diana Ross vagy Sting is.