Elképesztő eset

Több száz régészeti leletet talált a spanyol rendőrség két alicantei házban - videó

Ez a valaha talált egyik legnagyobb illegális magángyűjtemény a tartomány történetében a rendőrség december végi közleménye alapján. 2023.01.03 15:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A spanyol rendőrség 350 ókori műtárgyra, valamint egy csaknem 200 darabból álló, több ezer éves csontokból álló kollekcióra bukkant két házkutatás során Alicante tartományban - számolt be róla hétfőn a The Guardian online kiadása.



Ez a valaha talált egyik legnagyobb illegális magángyűjtemény a tartomány történetében a rendőrség december végi közleménye alapján.



A nyomozás 2022 novemberében kezdődött Gata de Gorgos falujában, ahol egy bejelentés alapján az egyik házban ősi csontmaradványokat őriztek. A helyszíni rendőrségi razzia után a hatóságok illegálisnak minősítették a csontgyűjteményt, amiről a xabiai önkormányzat kirendelt régésze megállapította, hogy 4000-5000 évesek lehetnek.



A rendőrségi rajtaütés után a Gata de Gorgos-i gyanúsított a hatóságokkal együttműködve egy másik közeli városban - Déniában- található házhoz irányította a rendőrséget.



Az ott lefoglalt nagyértékű műtárgyak között volt egy csaknem 1000 darabból álló, ókori római kori mozaikgyűjtemény, bronzkori edények, őskőkori szerszámok, föníciai amforák, több római balzsamtartó edény, egy 18. századi vasgránát és ágyúgolyók és egy emberi koponya is. A déniai gyanúsított elmondása alapján a műtárgyakat egy rokonától örökölte, aki a házban talált feljegyzéseket is készítette, amelyek a műkincsek pontos földrajzi lelőhelyével kapcsolatban szolgálnak információval.



A rendőrség közlése alapján a gyanúsítottnak "semmilyen dokumentáció sem állt rendelkezésére a műtárgyak birtoklásáról, és nem is tett semmit legalizálásuk érdekében", ezért ezt a gyűjteményt is illegálisnak minősítették.



A házkutatáskor talált jegyzeteket a hatóságok rendkívül értékesnek minősítették, mert a műtárgyak kormeghatározásában és értékük becslésében segíthetik a szakembereket, valamint eddig ismeretlen régészeti lelőhelyekre is fényt deríthetnek - jegyezte meg a rendőrség.



A rendőrségi közlemény szerint a két férfival szemben művészeti, történelmi, kulturális és tudományos értéket képviselő javak eltulajdonítása miatt emelhetnek vádat. A hatóságok a házkutatáskor lefoglalt 350 műtárgyat és csaknem 200 csontmaradványt a déniai Régészeti Múzeumban helyezték el.

Logran recuperar 350 piezas de gran valor arqueológico y casi 200 restos óseos con una antigüedad de entre 4.000 y 5.000 años de dos viviendas de Gata de Gorgos y Denia (Alicante) https://t.co/WbtQzbyjsO pic.twitter.com/DGwu25uzeA — Europa Press (@europapress) December 30, 2022