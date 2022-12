Gyász

Tragikus balesetben meghalt Móricz-Sabján Simon

A Capa Központ mély megrendültséggel tudatta, hogy idei Capa-nagydíjjal kitüntetett fotográfusa, Móricz-Sabján Simon tragikus balesetben, 42 éves korában, 2022. december 28-án elhunyt.



Móricz-Sabján Simon a hazai dokumentarista fotográfia középgenerációjának egyik meghatározó alakja volt. 1980-ban született Kiskunhalason. 2003-tól a lap bezárásáig a Népszabadság munkatársa, 2016 végétől a Manager Magazin és a Világgazdaság fotográfusa volt. Munkáját számos hazai és nemzetközi díjjal jutalmazták, több ösztöndíj nyertese volt, sorozatait rendszeresen mutatta be egyéni és csoportos kiállításokon itthon és külföldön egyaránt. A MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztályának elnökségi tagjaként is tevékeny volt. Alapítója és egyik fő motorja volt a hazai dokumentarista fotográfia tehetségeit tömörítő Pictorial Collective fotós kollektívának.



Kevesebb, mint egy hónapja, december 1-jén még képei előtt állva a Capa Központ Project Roomjában mesélt arról egy tárlatvezetésen, hogy Árnyéksáv című sorozatának mostani stádiuma számára csak a munka kezdete. A rá jellemző jókedvű és energikus stílusban taglalta terveit a jövőre úgy, hogy most bemutatott munkájának közvetlen előképén, Sárvidék című sorozatán már 12 éve dolgozott. Ma az Árnyéksáv cím megrázóan új jelentéstartalommal bővül és Simon munkája örökre félbemarad.



Móricz-Sabján Simon temetéséről családja később intézkedik.