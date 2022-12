Színes

Johnny Depp és volt felesége peren kívüli egyezséggel rendezték vitás bírósági ügyeiket

Johnny Depp amerikai filmsztár és volt felesége, Amber Heard színésznő peren kívüli egyezséggel rendezték vitás bírósági ügyeiket.



Amber Heard hétfőn Instagram-oldalán azt írta, nehéz döntés volt számára az egyezség megkötése.



"Nem én választottam ezt. (...) Megvédtem az igazságomat, és az addigi életem tönkrement ebben. Az a becsmérlés, amellyel a közösségi médiában szembesültem, felerősített változata annak, amivel a (sérelmet szenvedett) nők, akik ügyükben felszólaltak, ismételten áldozatokká válnak" - tette hozzá.



Az 59 éves Depp és a 36 éves Heard pereskedésében júniusban, a virginiai Fairfaxben hat hétig tartó tárgyalás után született ítélet, mely szerint Heard a párkapcsolati erőszak áldozatairól írt újságcikkében megrágalmazta volt férjét, és 10,35 millió dollár kártérítést kell fizetnie. Az Aquaman színésznője ellenkeresete egyik pontjában nyert Depp ellen, akinek kétmillió dollárt kell fizetnie.



Mindkét fél fellebbezést nyújtott be az esküdtszék ítéletének különböző vonatkozásai miatt. A The Guardian online kiadása szerint a peren kívüli egyezséggel lényegében a további pereskedésnek vették elejét. Depp környezetéből származó értesülések szerint a megállapodás részét képezi, hogy Heard 1 millió dollárt fizet volt férjének, és a feleknek nem lesznek további pénzügyi követeléseik egymástól. A Karib-tenger kalózai sztárjának ügyvédei szerint a pénzt jótékonysági célokra fogják költeni.



Depp ügyvédei azt is közölték, hogy az esküdtszék egyhangú döntése és az ebből fakadó, Johnny Depp javára született ítélet Amber Heard ellen teljes körűen hatályban marad.



Depp és Heard két évig voltak házasok 2015-től 2017-ig.