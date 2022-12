Kultúra

Fábián Juli tér nevet kapta a Budapest Park előtti terület

Péntektől Fábián Juli térnek hívják a IX. kerületi Budapest Park előtti területet. A tehetséges, népszerű énekes öt évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el 37 évesen.



"Reményeim szerint amikor ezentúl budapesti fiatalok koncertre jönnek a Budapest Parkba, és a Soroksári út ezen részén látják a táblát, ez segíteni fog abban, hogy soha ne felejtsük el azt az embert, akinek zene- és életszeretete minden dalából ma is visszaköszön, Fábián Juli örök" - mondta az avatáson Karácsony Gergely főpolgármester.



A kezdeményezés az idén 10 éves Budapest Parktól indult, ahol Fábián Juli számos nagy sikerű koncertet adott, az ötlet megvalósításában a Főváros, Ferencváros önkormányzata és a Fábián Juli Emlékalapítvány segédkezett.



Mint Karácsony Gergely fogalmazott, Fábián Juli kivételes tehetségű művész volt, akinek fájdalmasan rövid élet adatott meg. Hozzátette: ahogy a jogszabályok ezt lehetővé tették, az első napon elnevezték róla Budapest egyik közterületét.



Döme Zsuzsanna, Ferencváros alpolgármestere arról beszélt, hogy Fábián Juli életének több fontos állomása is a IX. kerülethez köthető, a Budapest Parkban adott számos koncert mellett többször megtöltötte a Müpát is, amely a Soroksári út túloldalán található. "Aki majd évtizedek múlva erre jár, és kíváncsi lesz, ki volt ő, újra felfedezheti magának ezt a rendkívül tehetséges, tündöklő, és nem mellesleg végtelenül kedves embert" - fogalmazott.



Szepesi Mátyás zenész, az énekesnő egykori menedzsere, az előadó-dalszerző emlékét ápoló, valamint nehéz helyzetben lévő zenészeket és zeneipari háttérembereket támogató Fábián Juli Emlékalapítvány elnöke kiemelte: akik őt ismerték, azok felelőssége, hogyan emlékezhetnek a jövőben Fábián Julira.



"Bárkivel beszélgettél, mindig azt érzékeltetetted a másikkal, hogy ő a fontos. Neked még egy sziklafal is könnyedén megnyílt volna. Azt szeretném, ha úgy gondolnának rád, mint akinek nemcsak a hangja, a haja, hanem a szíve is aranyból volt" - mondta emlékbeszédében Szepesi Mátyás.



Az eseményen rokonok, barátok, rajongók jelenlétében avatták fel a Fábián Juli teret. Jelen volt mások mellett Gyárfás István gitáros, Fábián Juli egykori zenésztársa, Lévai Balázs, a Fábián Juliról 2019-ben készült dokumentumfilm rendezője és Mujahid Zoltán énekes.



Fábián Juli 2017. december 16-án hunyt el rákbetegségben. Az énekesnő, dalszerző, dalszövegíró 37 éves volt. A szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva 2007-ben és 2008-ban a Montreux Jazz Voice Competition legjobb nyolc énekese közé jutott. A dzsessz és a pop műfajában számos sikeres produkció részese volt: szerepelt az Erik Sumo Bandben, a Barabás Lőrinc Eklektric-ben, de készített lemezt a Fábián Juli Jazz Riff-fel, Sárik Péter zongoristával és Zoohackerrel is.

A Budapest Park csütörtökön közleményben írta: mielőbb megkezdik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a szórakozóhely székhelye is a Fábián Juli térre kerüljön át. 2023. július 9-én, Fábián Juli születésnapján utcabált rendeznek a Budapest Parknál.