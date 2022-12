Kultúra

Adam Sandler kapja a Mark Twain-díjat

"Több mint három évtizede szórakoztatja a közönséget filmjeivel, zenéivel, és a nézők egyik kedvence a Saturday Night Live tévéműsorban." 2022.12.15

Adam Sandler kapja jövőre az amerikai humor kiválóságait elismerő Mark Twain-díjat - jelentették be kedden a washingtoni Kennedy Center illetékesei.



Sandler a rangos díjat, amelyet korábban mások mellett Richard Pryor, Carl Reiner, Whoopi Goldberg, Billy Crystal, George Carlin és Ellen DeGeneres is elnyert, március 19-én veheti át a kulturális központban megrendezett ceremónián.



"Több mint három évtizede szórakoztatja a közönséget filmjeivel, zenéivel, és a nézők egyik kedvence a Saturday Night Live tévéműsorban. Adam úgy formált meg karaktereket, hogy megnevettetett, megríkatott vele minket és a sírást nevetéssé változtatta" - fogalmazott Deborah F. Rutter, a Kennedy Center elnöke.



Az 56 éves sztár, aki idén a Netflixen bemutatott Mindent egy lapra című filmmel jelentkezett, korábban többek között a Happy, a flúgos golfos, A vizesnyolcas, A kismenő, a Nagyfiúk vagy a Csiszolatlan gyémánt című filmjeivel is sikert aratott. Az utóbbi produkcióért, amelyben Howard Ratnert alakította, az amerikai filmkritikusok díját és a független filmdíjat is elnyerte.