Befejeződött a Dűne 2. forgatása

erről közölt képet az Instagramján a film főszereplője, Timothée Chalamet.



A Paul Atreidest alakító színész egy olyan fotót töltött fel, amelyen sivatagi környezetben látható apja, Marc Chalamet társaságában, és azt írta, hogy a film már dobozban van ("Dune 2 wrapped") - számolt be róla a deadline.com.



Denis Villeneuve júliusban kezdte a Dűne folytatásának forgatását. A felvételek helyszínei között szerepelt Budapest, Abu-Dzabi, Jordánia és Olaszország is. A második részben a szereposztáshoz Florence Pugh, Léa Seydoux, Christopher Walken, Austin Butler és Souheila Yacoub is csatlakozott. De az eredeti szereplőgárda is visszatért a filmben: köztük Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem és Stephen McKinley Henderson.



A Warner Bros. és a Legendary Entertainment által közölt szinopszis szerint a folytatásban Paul Atreides összefog a fremenekkel, hogy bosszút álljon családjáért, de választania kell szerelme és az univerzum megmentése között, mivel a szörnyű jövőt csak ő látja előre.



A márciusban megrendezett 94. Oscar-díjátadón a Dűne hat kategóriában lett díjazott, köztük díszletberendezője, Sipos Zsuzsanna, Patrice Vermette látványtervezővel együtt kapott Oscar-szobrot a legjobb produkciós tervezés kategóriában.



A Dűne 2. című sci-fi bemutatóját 2023. november 3-ra tűzték ki.