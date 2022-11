Kultúra

Mikroszkopikus méretű betlehemet állították ki az Egyesült Királyságban

A világ vélhetően legkisebb, alig tűhegynyi betlehemét mutatták be hétfőn az Egyesült Királyságban - jelentette a BBC hírportálja.



A képet egy birminghami vésnök, Graham Short gravírozta bele kézzel egy tűhegynyi aranydarabba. A northfieldi Szent Lőrinc templomban kiállított alkotást a látogatók mikroszkóppal tekinthetik meg.



Munkájához a művész orvosi mikroszkópot használ és gyógyszereket is szed azért, hogy lelassítsa a szívverését. "Tulajdonképpen két szívdobbanás között dolgozom" - magyarázta Short, aki emellett egy botoxhoz hasonlóan működő injekciót is rendszeresen bead magának a szeme mellé, hogy megakadályozza az esetleges izomrángásokat.



"Tudom, hogy kissé szélsőséges, amit teszek" - fogalmazott, ám hangsúlyozta azt is, hogy műve nagy tetszést aratott, és sok gratulációt kapott.



A miniatűr betlehemet több, a világ számos részéről érkező betlehemi alkotással együtt állították ki.



Short korábban egy gombostűn örökítette meg Erzsébet királynő képét, amely később 100 ezer fontért (47 millió forint) kelt el.