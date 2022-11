Kultúra

Taylor Swift hat díjat nyert az Amerikai Zenei Díjátadó gálán

Taylor Swift lett az év előadóművésze, és további öt díjat vehetett még át a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett Amerikai Zenei Díjak (AMA) átadásán.



Az énekes-dalszerzőnek a hat díjjal együtt már 40 AMA-trófeája gyűlt össze az elmúlt években, több, mint bárki másnak. Az Amerikai Zenei Díjakról közönségszavazás dönt.



A csillogó, aranyszínű ruhát viselő Swift a díjakat átvéve köszönetét fejezte ki a közönségnek, amely - mint elmondta - további számok írására bíztatta, és ezzel végső soron boldoggá is tette őt.



A 32 éves sztár az elmúlt három évben négy új lemezt és két újra felvett albumot adott ki. Legutóbbi, Midnights című lemezének számai az októberi megjelenés után a Billboard toplistáján rögtön elfoglalták az első tíz helyet.



A díjátadón az év előadóművésze díj mellett a kedvenc popalbum és country album trófeáját is elvitte, továbbá Red című 2012-es videoklipjének új felvétele is díjat ért.



Beyonce, Harry Styles, The Weeknd, Drake, Adele és Bad Bunny is több jelöléssel futott neki a gálának. Bunny, a Puerto Ricó-i rapper és énekes a kedvenc latin férfi előadó és Un verano sin ti című lemezéért a kedvenc latin album díjat is elnyerte.



A gála műsorát Pink nyitotta meg, aki görkorcsolyával a lábán táncolta és énekelte el Never Gonna Not Dance Again című sikerszámát. Az estén később az augusztusban elhunyt Olivia Newton-Johnra emlékezve a Hopelessly Devoted to You című dalt is előadta.



Az AMA ikon díját Lionel Richie kapta.



A legjobb új előadó trófeáját pedig Dove Cameron nyerte el, aki idén a Boyfriend című produkcióval került a slágerlisták élére.