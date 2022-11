Kultúra

Bradley Cooper lesz Steven Spielberg új filmjének sztárja

A San Franciscó-i zsaru című 1968-as krimi nyomán forgatja Steven Spielberg új filmjét, melynek főszerepét Bradley Cooper kapta. A Variety.com felidézte, hogy A San Franciscó-i zsaru címszerepét, Frank Bullitt nyomozót annak idején Steve McQueen alakította.



A Warner Bros. filmstúdióban készülő új produkció forgatókönyvét Josh Singer írja. A hollywoodi szaklap szerint Spielberg valószínűleg egészen másként meséli majd el Bullitt történetét.



A Peter Yates által rendezett eredeti filmben McQueennek egy besúgót kell védenie, hogy tanúskodhasson a maffia ellen. A besúgót azonban megölik és Bullitt nyomozni kezd a halála ügyében. Az 1968-as Warner Bross.-film arról volt híres, hogy a filmtörténet egyik legizgalmasabb autós üldözését rendezték meg benne, McQueen maga vezette a Ford Mustangot, amelyen több módosítást is elvégeztek a kaszkadőrjelenetekhez.



A négymillió dolláros költségvetésből forgatott film egyébként nagy sikert aratott a mozikban és a kritikusok körében is, a jegyeladásokból 42 millió dollár (16,5 milliárd forint) folyt be, és a legjobb vágásért Oscart is nyert.



Az egyelőre cím nélküli Spielberg-filmben Cooper producerként is közreműködik. McQueen fia, Chad McQueen és unokája, Molly McQueen pedig executive producerként dolgozik a stábbal.



Spielberg A Fabelman család című, félig-meddig önéletrajzi elemeken alapuló legutóbbi filmjét november eleje óta játsszák az észak-amerikai mozik. Cooper pedig már a Leonard Bernstein világhírű karmesterről és zeneszerzőről szóló Maestro utómunkáin dolgozik, amelyet színészként, társforgatókönyvíróként, rendezőként és producerként is jegyez.



A Maestro című film fejlesztésével Spielberg éveket töltött, ám miután megnézte Cooper Csillag születik című rendezői bemutatkozását, arra bátorította kollégáját, hogy vállalja el a film rendezését.