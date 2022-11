Média

Az NMHH összeállította a 2021-es zenei toplistákat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) összeállította a 2021-es zenei toplistákat a Spotify és a YouTube lejátszásai alapján.



Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy elemzésük igyekszik bemutatni, mely előadók és zeneszámok a legnépszerűbbek a sokak által használt zenei streamingszolgáltatón és a leggyakrabban látogatott videómegosztón. A vizsgálat középpontjában a magyar közönség toplistái állnak, melyeket összehasonlítottak a hazai rádiók lejátszási listáival - jelezték.



Úgy folytatták, hogy a magyar lakosok egy jelentős csoportja - főleg a fiatalabb generáció - alig hallgat már rádiót.



A Spotify, a YouTube és számos további online tartalomszolgáltató platformján saját maguk látják el a műsorszerkesztők szerepét, hiszen hosszú éveken át finomított algoritmusok segítik őket a zeneszámok kiválasztásában.



Míg a rádiós toplistákon inkább az figyelhető meg, hogy mit hallgattatnak az emberekkel, az online platformokon az, hogy mit hallgatnak szívesen a befogadók - írták.



Sok olyan előadó tevékenykedik - magyar és külföldi egyaránt -, aki az itthoni rádiókban nagyon gyakran szerepel, ám az internetes listákon nem található meg, és ez fordítva is igaz.



Az NMHH közleménye szerint a YouTube sajátossága, hogy nem feltétlenül a zenei élmény az elsődleges, fontos, hogy milyen klipet készítenek az alkotók, hiszen egy jól eltalált videó akár tízmilliós nézettséget is produkálhat.



Mint írták, ez látható a hazai rádiókban nem játszott magyar rapperek klipjeinél is.



Az NMHH kutatása szerint a magyarok kedvenc előadója G.w.M volt, akinek videóit 2021-ben 93,5 milliószor nézték meg az internetezők, a rádiók ugyanezen időszakban azonban csupán 79-szer szerkesztették műsorba, amivel a rádiós toplistán a 3770. helyet sikerült elérnie.



A toplista dobogójára rajta kívül Burai (75,7 millió megtekintés) és T. Danny (64,6 millió megtekintés) került fel, akiket L.L Junior és Majka követett.



A zeneszámok közül a legnépszerűbb Nemazalány és Sofi-nak az Üres Szívek dala volt, amit 19 millióan láttak az év során, de Azahriah és Desh-nek a Mind1-e és Tóth Andi Néztek-e is 15 millió feletti megtekintést produkált.



A rádiók top 100-ában egyetlen top5-ös szám szerepel, legtöbbször a Mind1-et játszották közülük, a 127 rádión összesen 1937-szer - olvasható a közleményben.



Az NMHH összeállítása szerint a Spotify a piaci viszonyokhoz képest olcsón kínál jó minőségű terméket "korlátlan" mennyiségben.

Jelezték, hogy az algoritmus előtérbe helyezi a nagy kiadók által közzétett zenéket, emiatt néhány népszerű magyar előadón kívül a hallgatók elől rejtve maradnak a kisebb hazai zenekarok és művészek.



A magyarok által legtöbbet hallgatott húsz magyar előadó közül az első helyen Azahriah és DESH áll 12,2 millió streammel, őt a rádiókból is jól ismert Follow The Flow követi 6 millió lejátszással, majd Bruno X Space 5,5 millióval.



Negyedik helyen a Bagossy Brothers Company, míg az ötödiken ALEE áll - fűzték hozzá.



A rádiókban toronymagasan vezető Rúzsa Magdolna a Spotify-os 200-as toplistára egyetlen számmal került fel, amelyet a Halott Pénzzel adott elő (Szeretni, akit nem lehet). Ezzel a szerzeménnyel éppen átlépte a milliós lejátszást. Ákos, Kowalsky Meg A Vega, Magna Cum Laude, Honeybeast, Margaret Island, Hooligans, Berkes Olivér, Caramel, Bon Bon, Kállay Saunders András, New Level Empire, Soulwave, Zséda vagy Zanzibár, mind olyan zenészek, akik a rádiós top20-ban végeztek, a Spotify-on és a YouTube-on azonban minimális sikereket értek el - áll a közleményben.