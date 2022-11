Kultúra

Mégis eredeti lehet egy Rembrandt-másolatnak minősített vázlat

Szakértők szerint mégis eredeti lehet A kereszt felállítása című olajvázlat, amelyet eddig Rembrandt egyik követőjének tulajdonítottak - írta a The Guardian online kiadása pénteken.



A holland géniusz 1640-es években készült műve száz évig egy hágai múzeum egyik termének sarkában porosodott.



Az új tudományos technológiáknak köszönhetően azonban a hágai Bredius Múzeum csütörtökön megerősítette, hogy a festmény valójában Rembrandt alkotása.



A vázlatot restauráló Johanneke Verhave szerint a részletek olyan kiváló minőségűek, hogy a kép bizonyosan egy eredeti Rembrandt. Véleményét Jeroen Giltaij, a rotterdami Boijmans Van Beuningen Múzeum egykori főkurátora is osztja, aki egy évvel korábban bukkant rá az alkotásra, amikor Rembrandt mind a 684 alkotását felvonultató könyvéhez végzett kutatást. Giltaijt a briliáns ecsetvonások győzték meg.



A műalkotást Abraham Bredius, a hágai múzeum akkori kurátora vásárolta 1921-ben. Ő is meg volt róla győződve, hogy a vázlat Rembrandt kezének munkája. Azonban szakértők később másolatnak minősítették a festményt. Egyik fő érvük az volt, hogy a vázlat nélkülözte a holland mesterre jellemző pontos, finom ecsetvonásokat.



"Nem szabad elfelejtenünk, hogy olajvázlatról van szó" - hangsúlyozta Giltaij. "Rembrandt rendszerint nagyon pontos és kifinomult, miközben ez a kép meglehetősen elnagyolt. Ennek az az oka, hogy az olajvázlat egy másik festmény előkészítő szakasza. Ebben akarja szemléltetni a kompozíciót és a későbbi festményre vonatkozó kezdeti elképzeléseket" - mutatott rá a szakértő.



A képet restauráló Verhave elmondta: a műről infravörös reflektográfia és röntgenfelvétel is készült, amelyek érdekes részleteket fedtek fel.



Alaposabb vizsgálatot követően kiderült, hogy a művész alkotás közben többször módosította a vázlatot, ami kreatív folyamatra utal - árulta el Verhave.



"Ez azt jelenti, hogy a festő munka közben többször meggondolta magát" - magyarázta. "Egyértelműen nem egy másik festményt másolt" - szögezte le.



A kutatásból az is kiderült, hogy az alkotó ecsetkezelése megegyezett a nagy holland mesterével.



A vázlat emellett összefüggésbe hozható Rembrandt egyik 1633-as alkotásával, amely szintén A kereszt felállítása címet viseli. Ez a festmény jelenleg a müncheni Alte Pinakothek Múzeumban található.



A két szakértő elküldte kutatását az amszterdami Rijksmuseumnak, amely egy saját elemzést követően helyt adott érvelésüknek.