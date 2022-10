Kultúra

Összeállt a jövő évi Fishing on Orfű fesztivál zenei programja

Összeállt a jövő évi Fishing on Orfű (FOO) zenei fesztivál programja. A 2023. június 28. és július 1. között zajló jubileumi, 15. fesztiválon a látogatókat csaknem 150 zenei produkció várja. A program bejelentésével egyidőben a napijegyek értékesítése is elkezdődött - közölte Egyedi Péter, a fesztivál sajtófőnöke csütörtökön az MTI-vel.



Közleménye szerint a jövő évi FOO-n adja egyetlen fesztiválkoncertjét a Kispál és a Lovasi formáció, amelyben Kispál András és Lovasi András mellett G. Szabó Hunor és Babcsán Bence zenél, koncertprogramjuk pedig a Kispál és a Borz korai, különlegesebb szerzeményeire épül.



Három év kihagyás után tér vissza Orfűre a Quimby, míg először lép fel Bródy János és zenekara, csakúgy, mint a Kátai Tamás nevével fémjelzett Thy Catafalque.



A fiatal és feltörekvő produkciók közül a két legnagyobb zenei helyszínen kap lehetőséget a Carson Coma, az Elefánt, az Esti Kornél, az Analog Balaton, Deva, a Bohemian Betyars, a Blahalouisiana, a Galaxisok, az Ivan & the Parazol, valamint először lép a nagyszínpad deszkáira az aurevoir. vagy Beton.Hofi.



A FOO klasszikus nagyszínpados fellépői között lesz a 30Y, a Vad Fruttik, a Péterfy Bori & Love Band, a Hiperkarma, a Kiscsillag és a Budapest Bár - sorolta a sajtófőnök.



Az idősebb korosztály képviselőinek Bródyn túl HOBO, a KFT, Karácsony János, Másik János, a Pál Utcai Fiúk, a Müller Péter Sziámi AndFriends vagy a Kontroll Csoport koncertjével igyekeznek kedveskedni a szervezők. Idén Tátrai Tibor is visszatér Orfűre, új zenekarával, a godfater.-ral.



A hiphop kedvelőit Beton.Hofi mellett a Pogány Induló, Dé:Nash, a Slow Village, Funktasztikus, 6363, vagy a Tranzkaphka szórakoztatja.



A klubhangulatra vágyók a kisebb Amondó színpadon és a Nagysátorban láthatják a metál, az alternatív rock, a pszichedelikus rock, a világzene és a pop képviselőit; fellép a Platon Karataev, a Mitsoura, az Erik Sumo, a VHK, a LAZARVS, Frenk, a Ganxsta Zolee és a Kartel, a Fiúk, a Felső Tízezer, a Hiúz és a Devil's Trade is.



A fesztivál erdei helyszíne 2023-ban is komolyzenével indul, majd jön a Mesél az erdő műsorsáv, ahol feltörekvő dalszerzők nem csak eljátsszák dalaikat, de mesélnek is róluk, míg az esti óráktól az iamyank, a Jazzékiel, Németh Juci és G. Szabó Hunor és Bérczesi Róbert lép fel.



A fesztivál Borfalu nevű színterén a nép- és világzenekedvelők számára játszik a Cimbaliband, a Romano Drom, a Söndörgő, a Góbé, a Kacaj vagy a Gypo Circus, Barkóczi Noémi, a Lázár tesók, az Aron Andras and the Black Circle Orchestra és a Middlemist Red.



A fesztivál alatti tószakaszon található Víziszínpadon ad majd minikoncertet Likó Marcell és Kerekes Gergely, a Péterfy Bori & the Mini Love Band, a Kerekes Band, az aurevoir., Beton.Hofi és a Tudósok.

Aki a koncertek után táncolással vezetné le fölösleges energiáit, annak olyan DJ-k szolgáltatják majd a zenét, mint DJ Palotai, a Tesco Disco, DJ R-Nold & Acid, vagy D.Koms, míg az erdőben minden éjjel a Tilos Rádió tart partit olyan fellépőkkel, mint DJ Titusz, Bobby Shyze, Kanada Káosz, az Önismereti Diszkó, az !rodalmi Dubtechno valamint Totoya Klub.



A részletes zenei program, valamint a jegyekkel kapcsolatos információk megtalálhatók a fesztivál honlapján, a fishingonorfu.hu-n.