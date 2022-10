Kultúra

Római kori aranypénz került elő Törökszentmiklósnál

Mintegy ezerhétszáz éves, római kori aranypénzre bukkantak a napokban Törökszentmiklós határában a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei és önkéntesei- közölte Kovács Péter, a múzeum régésze kedden az MTI-vel.



I. (Nagy) Konstantin császár "solidusa" a szolnoki Damjanich János Múzeum szempontjából azért is jelentős a lelet, mert az 1900-as évek legeleje óta nem került római kori aranypénz a gyűjteményükbe - közölte a kutató. A solidust Kr. u. 310 körül I. Konstantin császár vezette be - fűzte hozzá.



Hozzátette: feltételezhetően az aranypénz egy kisebb, rejtett kincshez tartozhatott. Átfúrták, azaz ékszerként, medálként hordhatták a szarmaták - mondta Kovács Péter.



Beszámolt arról is, hogy az érintett területen több más római kori érmét is felszínre hoztak. Az önkéntesek a solidus mellett körülbelül egy-egy tucat ezüst denáriuszt, illetve bronzpénzt találtak, utóbbiak szintén denáriuszok voltak - tájékoztatott.



A régész kitért arra, hogy a kutatók előtt számos példa ismert, amikor a szántási munkák során több száz méterre távolodtak el egymástól az ugyanazon leletegyütteshez tartozó darabok. A Törökszentmiklóshoz közeli mezőn eddig 4. századi érmékre bukkantak a szakemberek, de néhány 1. és 2. századi ezüstdénárt is azonosítottak. Az Alföldön a 3. század végéig nem volt jellemző a pénzhasználat a szarmaták körében - mondta.