Kultúra

Múzeumot emelnek Izraelben az Einstein-hagyatéknak

Múzeumot emelnek a Jeruzsálemi Héber Egyetem területén Albert Eisntein hagyatékának elhelyezésére - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet



Az egyetem givat-rami kampuszán fogják létrehozni az új jeruzsálemi kulturális intézményt, amelyre a kormány hatmillió dollárt (több mint két és fél milliárd forintot) ígért, az egyetem pedig ennek a kétszeresét gyűjti össze adományozóktól.



Einstein az egyetem egyik alapító atyja volt és az intézmény máshol élő kormányzója. Minden idők egyik legjelentősebb elméleti fizikusa 1955-ben, 76 éves korában hunyt el Amerikában.



Hagyatékát, amely Roni Grosz kurátor szerint 85 ezer darabból áll, Einstein a Jeruzsálemi Héber Egyetemre testálta. Ez jelenleg a világ legnagyobb Einstein-gyűjteménye.



A leendő, a nagyközönség számára online is elérhető múzeum nemcsak otthont nyújt majd a teljes Einstein-archívumnak, hanem "innovatív tere lesz a tudományos és technológiai oktatásnak" is az egyetem közlése szerint.



"Az új intézmény a legkorszerűbb kiállítási technikákkal, tudományos bemutatókkal és eredeti dokumentumokkal fogja ábrázolni Einstein hozzájárulását a tudományhoz, felfedezéseinek hatását mai életünkre, közéleti tevékenységét és élete kulcsfontosságú történelmi pillanatait" - hangsúlyozták.



A létesítményben bemutatják azt is, hogy Einstein személye "milyen mélyen összefonódott a zsidó nép sorsával, Izrael állammal és a jeruzsálemi egyetemmel".



A múzeumban rekonstruálják a tudós könyvtárát és irodáját, ahol eredeti dokumentumokkal is találkozhatnak az érdeklődők.



Einstein relativitáselmélete forradalmasította a fizikát, a tudós emellett jelentősen hozzájárult a kvantummechanika elméletéhez, és munkásságáért 1921-ben elnyerte a fizikai Nobel-díjat.