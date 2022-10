Kultúra

Erzsébet osztrák császárnéról szóló dráma nyerte a londoni filmfesztivál fődíját

Az osztrák Marie Kreutzer rendezte film újszerűen mutatja be, hogyan igyekszik szabadulni egy nő a tőle elvárt szereptől. 2022.10.17 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Erzsébet osztrák császárné életének egy évét bemutató Fűző című dráma nyerte a BFI Londoni Filmfesztivál fődíját - számolt be róla a brit The Guardian online kiadása.



Az osztrák Marie Kreutzer rendezte film újszerűen mutatja be, hogyan igyekszik szabadulni egy nő a tőle elvárt szereptől. Az alkotás a Vicky Krieps alakította uralkodónő 1877-es évéről szól, Erzsébet a 41. születésnapjára készül. A szépségéről híres császárné fuldoklik a Habsburg-udvar fülledt légkörében, kétségbeesetten lázad, utalva más nőalakokról szóló történelmi filmekre, többek között a Spencerre vagy a Marie Antoinette-re.



Az első nagyjátékfilmnek járó Sutherland-díjat a chilei Manuela Martelli nyerte el az 1976 című alkotásért, mely Chile Augusto Pinochet alatti rémálmait láttatja új perspektívából. A thriller középpontjában Carmen áll, aki tengerparti házához utazik, hogy ellenőrizze a felújítást, a család papja azonban arra kéri, vigyázzon arra a fiatalemberre, aki ott rejtőzött el.



A londoni fesztiválon idén 164 játékfilmet vetítettek, közülük 24 debütált. Az idei volt Tricia Tuttle fesztiváligazgatói megbízatásának utolsó éve. "Abban a tudatban vállaltam a feladatot, hogy hiszek a kulturális megújulásban" - mondta Tuttle.



"Azért jöttem, hogy gyorsan keltsek hatást, több embernek nyissuk meg a fesztivált, majd adjuk tovább a stafétabotot" - tette hozzá.



Idén tíz másik brit városban is tartottak vetítéseket, ezenkívül húsz film a fesztivál streamingplatformján is látható. Mindez a rendezvény jelentős növekedését jelzi a Covid-19 évei alatt hozott változások után.



A legjobb dokumentumfilmnek járó Grierson-díjat az indiai Saunak Sennek ítélték oda All That Breathes című, az ember és a természet kapcsolatáról szóló alkotásért.



A nagyjátékfilmek közönségdíját Lisa Selby, Rebecca Hirsch Lloyd-Evans és Alex Fry nyerte a Blue Bag Life című alkotásért, a rövidfilmek közönségdíját Ade Femzónak ítélték a Drop Outért.



A nyerteseket a zsűrielnökök jelentették be a vetítések utolsó napján, vasárnap online ceremónia keretében. A fesztivál október 23-ig streamingplatformján folytatódik, ahol 20 alkotás tekinthető meg, köztük az 1976 és a Drop Out is.