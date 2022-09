Kultúra

Előbb nyitnak a kapuk a szombati Ötöslottó Szuperkoncerten

A Puskás Aréna Szoborparkba szervezett ingyenes eseményen Rúzsa Magdi, a Follow the Flow és a ValMar lép fel. 2022.09.30 12:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nagy érdeklődésre tekintettel, a kényelmes bejutás érdekében a meghirdetettnél korábban, 16 órakor megnyitják a kapukat a szombati 65 éves Ötöslottó Szuperkoncertre érkezők előtt.



A Puskás Aréna Szoborparkba szervezett ingyenes eseményen Rúzsa Magdi, a Follow the Flow és a ValMar lép fel.



A Szerencsejáték Zrt. pénteki tájékoztatása szerint október 1-jén több mint 60 ezer négyzetméteren élvezhetik a rendezvényt a 65 éves Ötöslottó Szuperkoncertre érkezők. Mint írták, az időjárási előrejelzések szerint szombat délután már nem lesz szükség az esernyőkre.



A 65 éves Ötöslottó Szuperkoncert rendkívüli színpadtechnikával érkezik, a látványról a beépített hidraulikus színpadlift és süllyesztő rendszer gondoskodik, amihez háromszáz fényvető, köztük számítógép vezérelt, mozgatott világítás hidak, lézershow, több száz rakétából álló pirotechnikai show, valamint szikraeső társul. Az élményt több mint 300 négyzetméternyi ledfal és 100 ezer wattos hangtechnika teszi teljessé.



A Szikora Róberttel kiegészülő ValMar duó 17 óra 30 perckor nyitja a koncertek sorát, 18 óra 30-tól a Follow the Flow lép színpadra, végül 20 órától Rúzsa Magdi nagyszabású koncertje zárja a rendezvényt.



A mozgásukban korlátozottak, a vakok és gyengénlátók, valamint a siketek és nagyothallók a koncertet egy, a színpad közvetlen közelében elhelyezett akadálymentes lelátóról élvezhetik, ennek megközelítését önálló beléptetési pont segíti.



A nemzeti lottótársaság a helyszínen értékesített termékek után befolyt összeget teljes egészében az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlja fel. A hozzájárulásból a Kapaszkodó gyermekfejlesztő programon keresztül több mint háromezer nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű gyereknek biztosítanak többek közt iskolán kívüli korrepetálást vagy fejlesztő foglalkozást.



Az eseményre vonattal, illetve autóbusszal utazók 50 százalékos menettérti kedvezményben részesülhetnek október 1-jén a MÁV-Start Zrt. és a Volánbusz járatain. A kedvezmény bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre érvényes.



A BKK közleménye szerint szombaton 16 és 23 óra között lezárják az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között a rendezvény miatt. A 75-ös és a 77-es trolibuszok a Puskás Ferenc Stadion M megállóhely helyett a 901-es éjszakai autóbusz Óbuda irányú megállóhelyén állnak meg a Hungária körúton.



Az aréna környéke közösségi közlekedéssel gyorsan elérhető, ennek gördülékenységét a BKK járatsűrítésekkel is biztosítja. Elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló M2-es metróval és az 1-es villamossal érdemes utazni. A BKK tartalék járművekkel is készül, hogy szükség esetén azokkal biztosítsa a nézők kényelmesebb utazását - közölték.

A 65 éves Ötöslottó Szuperkoncertet a Szerencsejáték Zrt. az esemény weboldalán és a videómegosztón egyaránt élőben közvetíti. Részletek a szuperkoncert.szerencsejatek.hu oldalon, valamint a nemzeti lottótársaság közösségi oldalain olvashatók.