Készül a Deadpool 3 Hugh Jackmannel és Ryan Reynoldsszal - videó

A Deadpool első két részében már emlegették Farkast (Wolverine-t), és a második rész végén Jackman fel is tűnt. 2022.09.28 18:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ryan Reynolds a közösségi médián jelentette be kedden, hogy készül a Deadpool 3 című szuperhősfilm, és Hugh Jackman Farkast alakítja majd benne.



A Deadpool első két részében már emlegették Farkast (Wolverine-t), és a második rész végén Jackman fel is tűnt - idézte fel a BBC News.



Reynolds most a Twitterre feltöltött videóban örvendeztette meg rajongóit a hírrel, hogy folytatódik a szuperhősparódia. A videót egy nap alatt több mint 25 millióan nézték meg.



A felvételen Jackman is feltűnik a háttérben, amint átsétál a kanapén ülő Reynolds mögött. "Hé, Hugh, nem akarod még egyszer eljátszani Farkast?" - kérdezi tőle a kanadai színész. Mire Jackman azt válaszolja: "De, persze, Ryan".



Jackman először a 2000-ben bemutatott X-Men-filmben játszotta Farkast, majd később több produkcióban alakította a karaktert. Legutóbb a 2017-ben James Mangold rendezésében készült Logan - Farkas című filmben játszotta el, és akkor úgy tűnt, ez volt az utolsó fellépése Farkasként, hiszen meghalt a végén, és Jackman többször is arról beszélt, hogy ez volt a hattyúdala a szerepben.



A Variety.com szerint a Deadpool 3 2024. szeptember 6-án kerül az észak-amerikai mozikba Shawn Levy rendezésében, aki korábban Az Adam-projekt és a Free Guy című filmeket forgatta Reynoldsszal.

Quick explainer video that tackles...

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 28, 2022