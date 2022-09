Kultúra

Ötöslottó szuperkoncert: nagyszabású show készül

A 65 éves Ötöslottó születésnapját ünneplő eseményen Rúzsa Magdi, a Follow the Flow és a ValMar lép fel. 2022.09.28 22:30 MTI

A korábbiaknál nagyobb színpaddal, grandiózus show-elemekkel készül a Szerencsejáték Zrt. az idei Ötöslottó szuperkoncertre, amelyet október 1-jén a Puskás Aréna Szoborparkban rendeznek.



A 65 éves Ötöslottó születésnapját ünneplő eseményen Rúzsa Magdi, a Follow the Flow és a ValMar lép fel. A koncert online is követhető lesz - közölte a Szerencsejáték Zrt. szerdán az MTI-vel.



Mint írták, a negyedik alkalommal megszervezett szuperkoncert fellépői a megnyújtott előtér segítségével közelebb kerülhetnek a közönséghez, az extra elemekről a beépített hidraulikus színpadlift és süllyesztőrendszer gondoskodik. A látványt háromszáz fényvető, köztük számítógép által vezérelt, mozgatott világításhidak, lézershow, több száz rakétából álló pirotechnika, valamint szikraeső biztosítja. A koncerten több mint 300 négyzetméternyi ledfal és 100 ezer wattos hangtechnika várja a közönséget.



Az első fellépő 17 óra 30 perckor a ValMar lesz; a duóhoz két dal erejéig csatlakozik Szikora Róbert. 18 óra 30 perckor a Follow the Flow következik, 20 órától pedig Rúzsa Magdi ad exkluzív showt a szoborparkban.



Az idei jubileum alkalmából egy estére megváltozik az Ötöslottó játékba küldési ideje: 19.30 helyett már 18 órától lehet játszani a következő hétre. Akik szombat éjfélig legalább 1800 forint értékben töltenek ki és adnak fel Ötöslottót, megnyerhetik a születésnapi nyereményjáték fődíját, egy Volkswagen Arteon Shooting Brake Elegance típusú autót vagy övék lehet egy többmilliós külön nyeremény. Aki október 1-jén 18 óra után játssza meg kedvenc számait, az a következő, vagyis a 40. játékhétre adja fel szelvényét, azaz az október 8-i húzáson izgulhat.



A fogyatékossággal élők a színpad közvetlen közelében elhelyezett akadálymentes lelátóról nézhetik a koncerteket; a helyszínt egy számukra fenntartott beléptetési ponton közelíthetik meg az Ifjúság útja felől.



A nemzeti lottótársaság a helyszínen értékesített termékek után befolyt összeget teljes egészében az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlja fel. A hozzájárulásból a Kapaszkodó gyermekfejlesztő programon keresztül több mint háromezer nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű gyereknek biztosítanak iskolán kívüli korrepetálást vagy fejlesztő foglalkozást.



Az eseményre vonattal vagy autóbusszal utazók 50 százalékos menettérti kedvezményben részesülhetnek október 1-jén a MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. járatain. A kedvezmény bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre érvényes.