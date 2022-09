Kultúra

Robbie Williams jövő márciusban ismét Budapesten koncertezik

Hat év után ismét Robbie Williams-koncert lesz Magyarországon. A brit popsztár új, XXV című európai turnéja keretében 2023. március 14-én lép fel a Budapest Sportarénában.



A turné 2023. január 20-án indul Bolognában és tavasszal érinti például Párizst, Amszterdamot, Berlint és Barcelonát is. A magyar fővárosba a március 12-i krakkói koncertjéről érkezik, majd 17-én már a bécsi Stadthalléban lép fel - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.



Az arénaturné a 48 éves Robbie Williams szólópályafutásának negyed századát ünnepli, akárcsak a közelmúltban megjelent válogatásalbuma, a XXV. A koncertsorozaton az énekes újragondolt formában adja elő legnagyobb slágereit, köztük a Millenniumot, az It's Only Ust, a Rock Dj-t, az Eternityt, a Somethin' Stupidot, a Radiót és a Candyt.



A XXV című lemez meghozta Robbie Williams tizennegyedik brit slágerlista-vezető címét; az anyag rögtön megjelenése első hetében, szeptember elején a lista élére került. Ezzel ő a minden idők legtöbb brit listavezető lemezét magáénak tudó szólóelőadó, korábban Elvis Presley tizenhárom listavezető albumot produkált. Csak a Beatlesnek van több brit slágerlistavezető albuma, tizenöt.



Robbie Williams legutóbb 2017 augusztusában járt a magyar fővárosban, akkor a Groupama Arénában adott koncertet. A brit sztár 2015-ben a Sziget fesztivál mínusz egyedik napján telt ház, 75 ezer néző előtt lépett fel.



Eddigi szólókarrierje során tizenkét stúdióalbuma jelent meg. A Take That egykori tagja mintegy 60 millió albumot és 11 millió kislemezt adott el eddig világszerte. Hat lemeze került fel a minden idők legjobban fogyó lemezeinek százas listájára Angliában.