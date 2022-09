Erőszak

Gyermekpornó vádjával elítélték az R&B legendát

A kegyvesztett R. Kelly R&B-sztárt hatrendbeli gyermekpornográfia és kiskorú szexuális tevékenységre való csábítása miatt ítélték el csütörtökön Chicagóban. Ugyanakkor felmentették a vádak alól, amelyek szerint ő és társai összeesküvést szőttek az igazságszolgáltatás akadályozására, amikor megbundáztak egy 2008-as állami bírósági tárgyalást gyermekpornó vádjával.



Kellyt konkrétan három vádpontban kiskorúak szexuális tevékenységre való kényszerítése és három vádpontban kiskorúakkal készült szexvideók készítése miatt ítélték el. Mindegyik vádpontra 10 év minimális büntetés jár, és akár 90 év börtönbüntetés is kiszabható rá.



A Grammy-díjas szexragadozót azzal vádolták, hogy három videót készített magáról, amelyeken kiskorú lányokat molesztál szexuálisan, köztük a keresztlányát, aki akkor 14 éves volt. Négy másik nő is tanúskodott arról, hogy ők is szexuális kapcsolatba kerültek a sztárral, amikor még kiskorúak voltak.



Egy 2008-as per, amely azzal végződött, hogy Kelly-t felmentették a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képek előállítása alól, ugyanezen videók egyikére összpontosított, amelyben az ügyészek szerint látható, ahogy szexuálisan molesztálja a keresztlányát.



A lány akkoriban azt vallotta, hogy nem ő volt a filmben szereplő lány. A mostani perben azonban az ügyészek bizonyítékokat mutattak be a neki és a családjának évekig tartó kifizetésekről, amelyek arra utaltak, hogy Kelly csapata megvásárolta a hallgatásukat, a lány pedig azt vallotta, hogy nemcsak hogy hazudott az előző perben, hanem Kelly és csapata vette rá erre.



Az énekes korábbi üzleti menedzserét és korábbi alkalmazottját azzal vádolták, hogy megpróbálták elrejteni a terhelő videókat, amelyeken Kelly kiskorúakkal folytatott szexuális tevékenységet.



Őket azonban felmentették az ellenük felhozott összes vádpont alól, beleértve a "lopott" videók visszaszerzését megkísérlő embereknek történő kifizetések megszervezését és a gyermekek szexuális zaklatásáról készült képek visszaszerzésére irányuló próbálkozást, Kelly-t pedig felmentették egy korábbi nyomozás akadályozására irányuló összeesküvés és két másik vádpont, a kiskorúak szexre való csábítása alól.



Kelly már 30 éves börtönbüntetését tölti szexkereskedelem és zsarolás vádjával, miután tavaly New Yorkban kilenc bűncselekmény miatt elítélték. Minnesotában további vádakkal kell szembenéznie, majd Chicagóban egy újabb tárgyalásra kerül sor.



A sztár, aki nem tanúskodott saját védelmében, továbbra is ártatlanságát hirdeti. Ügyvédje, Jennifer Bonjean "zsarolás és pénzügyi kizsákmányolás áldozatának" nevezte őt, akit a #MeToo mozgalom túlkapásai céloztak meg.