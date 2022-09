Kultúra

Emmy-díj: Az Utódlás és a Ted Lasso vitte el a fődíjakat

Az Utódlás című médiadinasztia-drámasorozat és a Ted Lasso című vígjátéksorozat kapta meg az Emmy-díjátadó fő trófeáit a helyi idő szerint hétfőn este Hollywoodban megrendezett gálán.



Az HBO Utódlás című produkciója négy díjat gyűjtött össze az amerikai televíziós akadémia díjátadó gáláján, köztük a legjobb drámasorozat díját, amit 2020-ban egyszer már megkapott. A sorozat a dúsgazdag, intrikus Roy család tagjainak hatalomért folyó versenyfutását meséli el.



Az Apple Tv+ Ted Lasso című produkciója a tavalyi győzelmét megismételve másodszor is elnyerte a legjobb vígjátéksorozat trófeáját. A brit futballkubban dolgozó amerikai fociedzőről szóló történet sztárjai, Jason Sudeikis és Brett Goldstein szintén másodszor is megkapták a legjobb vígjátéksorozatban játszó színész és férfi mellékszereplő Emmy-díját.



Az Emmy-díjakról az amerikai televíziós akadémia több mint 25 ezer tagjának szavazatai döntöttek. Az Utódlást jelölték a díjra a legtöbb, 25 kategóriában, a Ted Lasso és A Fehér Lótusz 20-20, a Hacks 17, a Gyilkos a házban 17, az Eufória 16 jelölést kapott. A kreatív Emmy-díjakat már korábban átadták.



Az Eufória főszerepét alakító Zendaya a drámasorozatok legjobb színésznőjének, a Hacksban játszó Jena Smart pedig a vígjátéksorozatok legjobb színésznőjének díját vihette haza. Korábban szintén mindketten kaptak már Emmyt az alakításukért.



A dél-koreai Li Dzsung Dzse a Netflixen futó, népszerű Nyerd meg az életed című thrillersorozat főszereplőjeként vehette át a drámasorozatok legjobb színészi díját, ezt a díjat először kapta meg ázsiai színész.



A díjátadó gálán A Fehér Lótusz című HBO-széria tíz díjat kapott, köztük a legjobb limitált epizódszámú sorozat elismerését, és két színészi díjat, amit Jennifer Coolidge-nek, valamint Murray Bartlettnek ítéltek oda.



A Watch Out for the Big Grrrls című reality-sorozatban szereplő énekes sztár Lizzo Emmy-díját megköszönve arról beszélt, hogy kislányként mindig arra vágyott, hogy a tévében láthasson "valakit, aki olyan kövér, mint én, fekete, mint én, szép, mint én". Hozzátette: "Visszamegyek, és elmondom az akkori Lizzónak, hogy te leszel az".



Sheryl Lee Ralph az Endangered Species című szám egy részletét énekelve vette át az Abbott Elementary című, philadelphiai iskolában játszódó vígjátéksorozattal elnyert legjobb női mellékszereplő díjat, amit a közönség állva tapsolt meg.



Az este díjazottjai között volt még Michael Keaton is, aki a Dopesick című limitált epizódszámú sorozat kisvárosi doktorát alakította. A limitált sorozatok legjobb színésznőjének díját pedig Amanda Seyfried kapta A kibukott című produkcióban nyújtott játékáért.