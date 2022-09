Kultúra

New York tizenhat ellopott műkincset szolgáltatott vissza Egyiptomnak

A New York-i igazságszolgáltatás két éve folytat nagyszabású nyomozást világszerte ellopott antik műkincsek ügyében, amelyek az amerikai nagyváros múzeumaiban és képtáraiban landoltak. 2022.09.08 20:35 MTI

A New York-i igazságszolgáltatás tizenhat ellopott műkincset adott vissza Egyiptomnak szerdán egy nemzetközi műkincscsempész bűnszervezet utáni nyomozás keretében, amelyben a párizsi Louvre múzeum egykori vezetője is érintett volt.



A New York-i igazságszolgáltatás két éve folytat nagyszabású nyomozást világszerte ellopott antik műkincsek ügyében, amelyek az amerikai nagyváros múzeumaiban és képtáraiban landoltak: 2020 és 2021 között legalább 700 műtárgyat szolgáltattak vissza tizennégy országnak, közöttük Kambodzsának, Indiának, Pakisztánnak, Egyiptomnak, Iraknak, Görögországnak és Olaszországnak.



Szerdán, az egyiptomi főkonzul részvételével tartott ünnepség után Alvin Bragg manhattani kerületi ügyész bejelentette, hogy tizenhat, összesen több mint négymillió dollár (1,6 milliárd forint) értékű antik műtárgyat adtak vissza az egyiptomi népnek. A műtárgyak közül ötöt a híres Metropolitan Művészeti Múzeumban foglaltak le.



Kedden egy hasonló ünnepségen ötvennyolc - közöttük a Metropolitan múzeumban lefoglalt huszonegy - ókori római műalkotást szolgáltattak vissza Olaszországnak csaknem 19 millió dollár (7,5 milliárd forint) értékben.



"A mostani visszaszolgáltatás jól mutatja, mekkorák a műkincscsempész hálózatok" - mutatott rá Bragg.



Elmondta, hogy a műtárgyak közül kilenc izraeli csempészek közreműködésével került a világ egyik legnagyobb, antik kincsekkel foglalkozó gyűjtőjének, Michael Steinhardtnak a birtokába.



A hatóságok tavaly 180 lopott műtárgy visszaszolgáltatására kötelezték mintegy 70 millió dollár értékben a nyolcvanas éveiben járó gyűjtőt. A megegyezésnek köszönhetően a férfi elkerülte a vádemelést, de soha többé nem vásárolhat műtárgyakat.



A Metropolitan gyűjteményében azonosított, 3,1 millió dollár értékű öt egyiptomi műtárgyat egy a Louvre egykori elnöke, Jean-Luc Martinez ellen folytatott amerikai-francia nyomozás keretében foglalták le májusban.



Az öt régiséget a német-libanoni származású Roben Dibb kereskedő, valamint a Kaliforniában élő Simon and Serop Simonian testvérpár vezette csempészhálózat tulajdonította el egyiptomi ásatásokról, Németországon vagy Hollandián át Franciaországba csempészte, ahol a párizsi Pierre Bergé & Associés párizsi cég adta el a Metropolitannek - idézte fel az ügyész.



A manhattani ügyészség tájékoztatása szerint kilenc embert vettek őrizetbe, illetve helyezte vád alá Franciaországban, közöttük Jean-Luc Martinez volt Louvre- vezetőt.



Martinezt, aki tagadja a vádakat, azzal gyanúsítják, hogy szemet hunyt az egyiptomi régiségek eredetét igazoló hamis okmányok felett, és eljárás indult ellene bűnszövetkezetben elkövetett csalásban és pénzmosásban való bűnrészesség címén. A párizsi nyomozók azt is vizsgálják, hogy a 2011. évi arab tavasz idején ellopott több száz műtárgy közül kerültek-e műkincsek a Louvre Abu-Dzabiban működő múzeumába.