Kultúra

Októberben újra lesz Budapest Design Week

Az építészet és design témájára reflektáló kiállítások, konferencia-beszélgetések, tárlatvezetések, stúdiólátogatások és építészeti séták is várják Budapesten és több vidéki városban a Budapest Design Week látogatóit október 7. és 16. között.



A rendezvénysorozat kiemelt helyszínén, a Néprajzi Múzeumban nyílik meg a Budapest Design Week központi kiállítása, amely idén Találkozások terei - építészet és design címmel kortárs építészeti projekteket és azokhoz kapcsolódó térformáló designtermékeket, lámpákat mutat be - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szerdán az MTI-vel.



A szakma meghatározó képviselői, egyetemi oktatók, doktoranduszok részvételével megtartott konferencia a fesztivál központi témájához kapcsolódik október 13-án. A tanácskozás a személyes találkozási szokásaink megváltozásának, közösségi tereink átalakulásának építészeti és design vonatkozásait fogja vizsgálni társadalmi, ökológiai, technológiai hatások összefüggésében. A Nyitott Stúdiók programban ezúttal öt építész és öt építészethez kötődő designstúdió mutatkozik be.



Október 14-én Személyes találkozások címmel a kreatívipari felsőoktatási intézmények mesterszakos hallgatóit várja a New European Bauhaus (NEB) workshop.



A kreatívipari mikrovállalkozások igényeire szabott kiadvány, az évente megjelenő Start Up Guide Live eseménye pedig a válság- és a krízismenedzsment témáját járja körül október 12-én.



A Budapest Design Week első szombatján tartott családi napon a gyerekek tárlatvezetéseken, sétákon és workshopokon ismerhetik meg, hogy életünk milyen területeire lehet hatással a designgondolkodás.



"Azok az országok fogják megnyerni a jövő munkahelyeiért folytatott versenyt, amelyek minőségi élet- és munkakörülményeket tudnak teremteni. Ezért tűztük ki azt a célt 2018-ban, hogy 2030-ra Magyarország a top5-be kerüljön Európában, ahol a legjobb lakni, élni és dolgozni. Ez az alapfeltétele annak, hogy 2030-ra Magyarországot Kelet-Közép-Európa tudásközpontjává tegyük" - idézi a közlemény György László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára szavait.



Idén is megjelenik a Budapest Design Map, a Magyar Formatervezési Tanács nyomtatott kiadványa a főváros design szempontból legfontosabb helyszíneivel, jelölve többek között galériákat, múzeumokat, bemutatótermeket, műhelyeket és üzleteket, valamint a design iránt érdeklődők számára izgalmas eseményeket, látnivalókat. A térképes programajánló elérhető lesz a fesztivál központi helyszínén és a partnerek által meghirdetett programpontokon.



A Budapest Design Week a főváros mellett Pécsett, Sopronban és Szombathelyen is szakmai programokkal, családi nappal, gyerek-workshopokkal, tárlatvezetésekkel, építészeti sétákkal és designvásárokkal várja a látogatókat.

A hagyományoknak megfelelően a BDW nyitóestjén, október 6-án adják át a Magyar Formatervezési Díjat és a Design Management Díjat is. A díjazottakat és a kiemelt pályaműveket bemutató kiállítás a központi kiállítással párhuzamosan a Néprajzi Múzeumban lesz látogatható.



A Magyar Formatervezési Tanács rendezésében megvalósuló eseménysorozat központi helyszíne a Néprajzi Múzeum új épülete, finanszírozója pedig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.