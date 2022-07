Kultúra

Torontói Filmfesztivál - Russell Crowe és Eddie Redmayne is szerepel új filmjével

Csütörtökön nyilvánosságra hozták a szeptemberi Torontói Nemzetközi Filmfesztivál díszbemutatóinak programját: Anna Kendrick, Emma Thompson, Russell Crowe, Jane Fonda, Jessica Chastain, Viola Davis, Jennifer Lawrence és Eddie Redmayne is szerepel majd új filmjével a szemlén.



A 47. TIFF számos világpremierje között lesz a The Hollywood Reporter beszámolója szerint Tyler Perry új Netflix-filmje, az A Jazzman's Blues, Peter Farrelly vietnámi háborús mozija, a The Greatest Beer Run Ever, amelyben Russell Crowe és Zac Efron játszik, valamint Catherine Hardwicke Prisoner's Daughter című drámája, amelyben Kate Beckinsale és Brian Cox látható.



A szeptember 8. és 18. között zajló fesztivál szervezői 18 gálavetítést soroltak fel. Vörös szőnyegen vonulnak majd a Black Ice című, fekete hokisokról szóló dokumentumfilm alkotói, az Alice, Darling című pszichológiai thriller szereplői, köztük Anna Kendrick, és a Nicolas Cage szereplésével forgatott Butcher's Crossing stábja is.



Torontóban mutatkozik be Francesca Archibugi Il colibrí (A kolibri) című drámája is Nanni Moretti, Berenice Bejo és Pierfrancesco Favino szereplésével, és Lena Dunham Catherine Called Birdy című középkori kosztümös filmjének is a fesztiválon lesz a premierje.



Cameron Bailey, a TIFF igazgatója közleményében kiemelte: "a mozi él. Visszatérnek a vörös szőnyegek. És a világ legjobb közönsége várja őket Torontóban".



A programban látható majd Shekhar Kapur What's Love Got To Do With It című romantikus vígjátéka, amelyben Lily James és Emma Thompson játszik, a Raymond & Ray című film Ewan McGregor és Ethan Hawke főszereplésével, akik apjuk temetésén találkozó féltestvéreket alakítanak, valamint Reginald Hudlin Sidney című dokumentumfilmje az Oscar-díjas Sidney Poitier-ről.



Vetítik még Paul Weitz Moving On című filmjét Lily Tomlinnal és Jane Fondával, továbbá a Roost című filmet is, amelyet Amy Redford, Robert Redford lánya rendezett.



A torontói Különleges bemutatók-szekcióban 45 filmet láthat a közönség, köztük Zachary Wigon Sanctuary című filmjét, Henry Selick és Jordan Peele Wendell & Wild című stop-motion animációját, Richard Eyre Allelujah című kórházas filmjét Judi Dench-csel, valamint a Nyugaton a helyzet változatlan című német irodalmi klasszikus adaptációját Daniel Bruhl főszereplésével és a Jennifer Lawrence közreműködésével forgatott Causeway című veterándrámát.



A Velencei Filmfesztiválon debütáló filmekből is láthat válogatást a torontói közönség: egyebek mellett Martin McDonagh The Banshees of Inisherin című filmjét, Darren Aronofsky The Whale című alkotását, Joanna Hogg The Eternal Daughter című filmjét és Dzsafar Panahi No Bears című munkáját, amelyet a közelmúltban bebörtönzött iráni rendező titokban forgatott.