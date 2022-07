Történelem

Jelentősen csökkent az auschwitzi emlékmúzeum látogatottsága a koronavírus-járvány után

Jelentősen, mintegy harmadára csökkent az Auschwitz náci német haláltábor helyén létesített emlékmúzeum látogatottsága a koronavírus-járvány után - közöte vasárnap a lengyel média.



A júliusi látogatottság mintegy 30-35 százaléka a járvány előtti állapotoknak - közölte a PAP hírügynökséggel Bartosz Bartyzel, az auschwitzi emlékhely szóvivője.



A nyári szünet előtt több volt a látogató, mivel iskolai csoportok is érkeztek. Jelenleg elsősorban egyéni turisták tekintik meg a múzeumot, azonban ők is sokkal kevesebben vannak, mint a járvány előtt - mondta el Bartyzel.



Beszámolt arról is, hogy nőtt a lengyel látogatók aránya, kevesebb a külföldi vendég. "Úgy látjuk, hogy erre elsősorban a Lengyelország szomszédságában zajló háborútól való félelem van hatással" - tette hozzá, utalva az ukrajnai helyzetre.



Az auschwitzi múzeum adatai szerint 2021-ben az emlékhelyre több mint 563 ezren látogattak, ami valamivel magasabb volt a járvány első, 2020-as évében regisztrált számnál (502 ezer látogató). A járvány kitörése előtt, 2019-ben, 2,32 millióan tekintették meg a volt haláltábor helyén kialakított emlékmúzeumot. A külföldiek a járvány előtt a látogatók 80 százalékát tették ki.



Az auschwitzi múzeumot 1947-ben alapították a volt foglyok kezdeményezésére.



A náci Németország Lengyelországnak a Harmadik Birodalomhoz csatolt részén 1940-ben, eredetileg lengyel foglyok számára létesítette az Auschwitz I. koncentrációs tábort. A szomszédos birkenaui láger két évvel később jött létre. Az auschwitzi emlékmúzeum 1,3 millióra teszi a táborkomplexumban fogva tartottak számát, közülük 1,1 millió volt zsidó, de sok lengyel, roma és szovjet hadifogoly is volt köztük. A haláltáborban meggyilkolt, elpusztult emberek száma legkevesebb 1,1 millió volt. Az áldozatok között volt mintegy 960 ezer zsidó, 70-75 ezer lengyel, 21 ezer cigány, 15 ezer szovjet hadifogoly és 10-15 ezer más nemzetiségű személy.



Auschwitzba 1944. május 15-től július 8-ig - kevesebb mint két hónap alatt - csaknem 440 ezer magyarországi zsidót deportáltak, ez lett a megsemmisítésük fő színhelye: legtöbbjüket, az auschwitzi múzeum adatai szerint 325-330 ezer embert érkezésük után azonnal gázkamrákban pusztították el, mintegy 25 ezer embert pedig a későbbi szelekciók során öltek meg.