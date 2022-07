Kultúra

Életrajzi film készül Amy Winehouse-ról

A film, amelynek várhatóan Back to Black lesz a címe, az énekesnő híressé válását és tragikus halálát dolgozza fel. 2022.07.12 11:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Életrajzi film készül Amy Winehouse fiatalon elhunyt angol énekesnőről, rendezője Sam Taylor-Johnson lesz, aki A szürke ötven árnyalatát is jegyzi.



A film, amelynek várhatóan Back to Black lesz a címe, az énekesnő - Taylor-Johnson közeli barátja - híressé válását és tragikus halálát dolgozza fel - értesült a The Guardian.



Úgy tudni, a forgatókönyv már kész, a szereplőválogatás elkezdődött. A film az énekesnő hagyatékkezelőinek teljes támogatásával készül, beleértve Mitch Winehouse-t, Amy édesapját, aki nyíltan bírálta Asif Kapadia 2015-ben készült, Oscar-díjas dokumentumfilmjét, az Amyt.



A család először 2018-ban kezdett dolgozni a projekten Alison Owen és Debra Hayward producerekkel. Akkor úgy tervezték, hogy a film bevételeivel az Amy Winehoue Alapítványt fogják támogatni.



"Most úgy érezzük, megünnepelhetjük Amy kivételes életét és tehetségét. Az Amy Winehouse Alapítványon keresztül tudjuk, hogy betegségének igaz története sokaknak segíthet, akik talán hasonló gondokkal küzdenek" - írta közleményében az édesapa.



2015-ben már szó volt egy életrajzi filmről, melynek Noomi Rapace lett volna a főszereplője, de az nem valósult meg.



Taylor-Johnson első játékfilmje a Nowhere Boy című Lennon-dráma volt, ezután vitte vászonra A szürke ötven árnyalatát. A film kasszasiker lett, több mint 560 millió dollárt hozott világszerte, de a legrosszabb rendezőnek járó Arany Málnára is jelölték érte.



Winehouse 2003-as debütáló albumával, a Frankkel tört be az élvonalba, 2006-ban a Back to Black című lemezzel lett világhírű, Grammy-díjat is kapott érte. Alkoholmérgezésben halt meg 2011-ben, 27 éves korában.