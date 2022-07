Meghalt a Keresztapa Sonnyját játszó James Caan

Nyolcvankét éves korában elhunyt James Caan amerikai színész, a Keresztapa Sonny Corleonéjának alakítója - írta a Variety.com filmes hírportál.



A hírt a színész családja jelentette be a Twitteren.



"Nagy szomorúsággal értesítünk benneteket, hogy Jimmy július 6-án este elhunyt" - olvasható a bejegyzésben.



Caan a Keresztapa első (1972) és második részén (1974) kívül jelentős szerepet kapott az 1971-es Brian énekében, az 1981-es Az erőszak utcáiban, az 1990-es Tortúrában, valamint a 2014-ben bemutatott Hazárdjátékban is.



Caan eredetileg Michael szerepére jelentkezett a Keresztapa meghallgatásán, a Paramount stúdió egy ideig támogatta is, majd Coppolával, a rendezővel kötött kompromisszum eredményeképp Caan alakította az erőszakos Sonnyt, Al Pacino kapta a keresztapa másik fia, Michael szerepét.



A színész korábban már szerepelt Coppola-filmben, az 1969-es Az esőemberekben, ahol egy agykárosodott stoppost játszott. Ahogy az évtizedek során karrierje előre haladt, egyre többször alakított erőszakra hajlamos karaktereket.



Egyetlen filmet rendezett, a Szem elől tévesztve címűt, melyet 1980-ban mutattak be. Ebben egy munkást alakított, akinek volt felesége férjhez megy egy maffiózóhoz, aki vallomást tesz a rendőrségen, így tanúvédelmi programba kerül és elköltözik az asszony gyerekeivel együtt, a Caan alakította szereplőnek pedig fogalma sem lesz, hova tűntek a gyerekei.



Emlékezetes alakítása a Tortúra írója, akit látszólag megmentenek egy autóbaleset után, és egy nő az otthonába fogadja lábadozni, azonban kiderül, hogy a megmentő megszállott rajongó, aki mindent megtesz, hogy az írót magánál tartsa. Kathy Batest Oscar-díjjal jutalmazták a nő megformálásáért.



James Edmund Caan Bronxban született, a Michigani Állami Egyetemen és a Hofstra Egyetemen tanult, ahova többek között Francis Ford Coppolával is együtt járt. Színészetet a New York-i Neighborhood Playhouse színi iskolában hallgatott.



Négyszer volt házas, mind a négyszer elvált, öt gyereke született.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



End of tweet