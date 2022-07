Kultúra

Annie Lennoxról nevezte el egyik épületét egy skót egyetem

Annie Lennox világhírű brit énekesről nevezte el egyik épületét a Glasgow-i Caledonian Egyetem (GCU) - írta a BBC hírportálja szerdán.



A Eurythmics egykori sztárja, aki 2018-ban az egyetem első női kancellárja lett, hihetetlen megtiszteltetésnek nevezte a lépést.



A 67 éves Lennox a következő két napban három diplomaosztó ünnepségen vesz részt az egyetemen.



Lennox a skóciai Aberdeenben nőtt fel, majd a Tourists nevű popegyüttessel aratott sikert az 1970-es években. Dave Stewarttal az 1980-as években Eurythmics néven tettek szert világhírre olyan slágerekkel, mint a Sweet Dreams (Are Made of This) és a There Must Be an Angel (Playing with My Heart). 1992-től Lennox szólókarrierbe kezdett, máig hat szólóalbumot adott ki.



Hat Brit Zenei Díjat, négy Grammyt, egy MTV Music Awardot nyert el, de 2004-ben Golden Globe-ot és Oscart is kapott A Gyűrűk Ura: A király visszatérben elhangzott daláért.



Sikeres szólókarrierje mellett Lennox politikai és társadalmi ügyek aktivistája. A glasgow-i egyetem kancellárjaként hivatalos és ünnepélyes feladatokat lát el, többek közt átadja a hallgatók diplomáját, valamint támogatja a társadalmi igazságossággal kapcsolatos célokat.



"Hihetetlen megtiszteltetés, hogy egy ilyen csodálatos épületet neveztek el rólam a Glasgow-i Caledonian Egyetem campusán. Alig várom, hogy részt vehessek a diplomaosztókon, miután két éven át a Zoom volt a kapcsolattartás egyetlen módja" - mondta Lennox.



Az épület eddig Hamish Wood, az egyetem 2009-ben elhunyt professzora nevét viselte.