Koncert közben esett össze Carlos Santana, kórházba szállították

Santanát, aki a Detroit melletti Pine Knob Music Theatre színpadán lett rosszul, a stábja támogatta ki. A közönségnek búcsút intő sztárt kórházba szállították megfigyelésre.



A 74 éves gitáros zenei menedzsere, Michael Vrionis közleményben nyugtatta a rajongókat, hogy Santana már jól van.



A sztár Facebook-bejegyzésében azzal magyarázta a történteket, hogy "elfelejtett enni és inni", ezért kiszáradt és legyengült.



A gitáros jelenleg Amerikát járja a Miraculous Supernatural című koncertkörúttal.



Menedzsere azt is elmondta, hogy a szerdára, a pennsylvaniai Burgettstownba meghirdetett koncertet is el kell halasztaniuk egy későbbi időpontra a sztár rosszulléte miatt.



Tavaly decemberben Santana Las Vegas-i fellépéseinek egy részét kényszerült lemondani egy szívével kapcsolatos "nem tervezett" beavatkozás miatt. A Miraculous Supernatural turnét márciusban kezdte el.



Santanát minden idők egyik legnagyobb gitárosának tartják, köszönhetően a jellegzetes stílusnak, amelyet hosszú, kitartott hangok, izgalmas futamok és latin ritmusok jellemeznek. Prince szerint nagyobb hatással volt rá, mint Jimi Hendrix, mert, mint mondta "szebben játszott."



1998-ban bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. A Rolling Stone magazin pedig 2015-ben a 20. helyre sorolta a minden idők 100 legjobb gitárosának listáján - idézte fel a BBC News.

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a "serious medical" issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT