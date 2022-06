Kultúra

Hollywoodi magyar filmesek alkotásai a Budapesti Klasszikus Film Maratonon

Mintegy 100 filmet, köztük hollywoodi magyar filmesek alkotásait láthatja a közönség szeptember 13. és 18. között a Budapesti Klasszikus Film Maratonon, a restaurált filmek immár ötödik alkalommal megrendezendő nemzetközi seregszemléjén - tájékoztatta a Nemzeti Filmintézet csütörtökön az MTI-t.



Az NFI közlése szerint a szeptemberi fesztivál alaptémáját Hollywood közép-európai gyökerei adják. Budapest, Bécs, Hollywood címmel a nemzetközi esemény fókuszában azon alkotók művei állnak, akik Budapestről gyakran Bécsen és Berlinen keresztül jutottak Hollywoodba, és ott tettek szert világhírre. A programban szerepelnek hollywoodi magyarokról szóló előadások is.



Az 5. Budapesti Klasszikus Film Maraton helyszínei között lesz a Bazilika előtti tér, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, a Budapesti Francia Intézet és a Corvin mozi.



Az idei Filmmaraton a zempléni születésű Hollywood-alapítók, Adolph Zukor és William Fox, a rendező Kertész Mihály, valamint Bánky Vilma, Lugosi Béla, Peter Lorre (Löwenstein László) és Paul Lukas színészek, valamint Rózsa Miklós zeneszerző, Rudolph Maté operatőr, Joe Pasternak producer, a gyakran magyarokkal dolgozó osztrák rendező legenda, Billy Wilder, és a szinte mindig magyarokkal dolgozó német származású Ernst Lubitsch legjobb filmjei bemutatásán keresztül megidézi azokat az időket, amikor a "hollywoodi stúdiók kantinjaiban magyarul beszéltek" - olvasható a közleményben.



A Budapest, Bécs, Hollywood program az Osztrák Kulturális Fórum, az Osztrák Filmmúzeum és az Osztrák Filmarchívum együttműködésével valósul meg.



Válogatással emlékezik a Filmmaraton Kovács László operatőrre, aki Zsigmond Vilmossal együtt amerikai filmek legendás magyar operatőre volt, és aki a nemrég elhunyt Peter Bogdanovich rendezővel is többször dolgozott. A Szelíd motorosok és a Martin Scorsese által rendezett New York, New York is látható lesz nagyvásznon.



Idén az operatőrök mellett a tervezők szempontjából is kiemelt szerepet kap a látvány. A nézők megismerhetik Trauner Sándor (Alexandre Trauner) Oscar-díjas díszlettervező művészetét. A magyar származású festőművész, grafikus, jelmeztervező Franciaországban és Hollywoodban is dolgozott olyan rendezőkkel, mint Marcel Carné, Billy Wilder, Fred Zinnemann, John Huston, Anatole Litvak, Orson Welles és Luc Besson.



A magyar filmtörténeti programban ismét sok évfordulót ünnepel az NFI: idén lenne 100 éves Szécsényi Ferenc és Pécsi Sándor, 120 éve született Eiben István és Latabár Kálmán, 150 éve a magyar filmgyártás úttörője, Janovics Jenő, és éppen 65 éve alapították a Pannónia Filmstúdiót.

Ismét lesz Nyitott archívumok szekció, amely a világ filmarchívumaiból hoz el friss felfedezéseket, de nem maradnak el az élő zenével kísért némafilmvetítések és a diákvetítések sem, valamint lesz olyan blokk is, amelynek programját maguk a diákok állítják össze. A kínálatot a hagyományokhoz híven nemzetközi filmszakmai program egészíti ki, melynek fókuszában idén a filmoktatás áll.



Mint írják, 2000 ingyen akkreditációt biztosítanak a szervezők a diákok számára, míg az V. kerületi lakosoknak foglalt helyek állnak majd rendelkezésükre a Szent István téri vetítésekre és a Toldi mozi programjaira.