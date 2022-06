Kultúra

Eros Ramazzotti jövő áprilisban újra eljön Budapestre

2022.06.23 22:30 MTI

Battito Infinito című világkörüli turnéja keretében jövőre újra eljön Budapestre Eros Ramazzotti: a világhírű olasz énekes 2023. április 19-én lép fel a Papp László Budapest Sportarénában.



Eros Ramazzotti négy évvel legutóbbi stúdióalbuma után idén ősszel jelentkezik új anyaggal, ezt mutatja be a turnén. A Battito Infinito című anyag a Capitol Records Italy gondozásában jelenik meg, a Vertigo/Eventim Live International licensze alatt - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Az énekes-dalszerző eddigi több mint 35 éves pályafutása során 70 millió lemezt adott el, és több mint kétmilliárdszor streamelték a felvételeit világszerte.



A Battito Infinito anyagát látványos élő show keretében mutatja be Amerikában és Európában idén szeptembertől 2023 májusáig.



"Ott voltam az album születésének minden percében, ügyeltem az arányokra és a nüanszokra. Alig várom, hogy újra találkozhassak rajongóimmal" - idézte az énekest a közlemény.



Az új lemez első darabja, az Ama című kislemez már elérhető, a dal a szeretet üzenete, a szabadság himnusza. Az új stúdiólemez számai a régi nagy slágerekkel együtt hangzanak el a turnén, amely egy öt helyszínes európai bemelegítés után október 30-án Los Angelesben indul. Az első koncerthelyszínek Észak-, Közép- és Dél-Amerikában lesznek, majd a turné jövő februártól májusáig további tíz olaszországi dátummal érkezik Európába.



Eros Ramazzotti legutóbb 2019 októberében adott koncertet Magyarországon, akkor is a Budapest Sportarénában.



A római születésű, 58 éves énekes, dalszövegíró 1984-ben a San Remó-i fesztiválon megnyerte az új felfedezettek versenyét, ezzel indult karrierje. 1986-ban már a fesztivál fő versenyén győzött Adesso tu című dalával. Sztárrá 1990-ben vált, amikor In ogni senso című albuma Németországban, Spanyolországban és Svájcban is óriási siker lett, Amerikában is felfigyeltek rá.



1995-ben szerződtette a BMG kiadó. Az 1997-es Eros című albumán Andrea Bocellivel és Tina Turnerrel énekelt, az utóbbival előadott Cose della vita című duett világsiker lett. Énekelt Cher, Anastacia, Luciano Pavarotti, Laura Pausini, Nicole Scherzinger és Ricky Martin oldalán is. 2003-as 9 című lemeze tizenöt hétig vezette Itáliában az eladási listákat és 95 hétig sikerült a top 100-ban maradnia.



Eddig négyszer énekelt Magyarországon, 2009-ben, 2013-ban, 2016-ban, majd 2019-ben, mindannyiszor a Sportarénában.