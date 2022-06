Kultúra

Megújult a Sziget fesztivál magyar zenei koncepciója

A Bagossy Brothers Company, Azahriah, a Random Trip és a Carson Coma is koncertet ad a hazai színtér képviseletében az idei Sziget fesztiválon a nagyszínpadon, egy megújult koncepció jegyében. 2022.06.09 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Hosszútávú tervünk, hogy olyan hazai fellépőknek adunk helyet a nagyszínpadon, akik egyedi, máshol nem látható produkciókkal készülnek a Szigetre, de a többi helyszínen is igyekszünk teret biztosítani az aktuális magyar előadóknak, bemutatni őket a világ minden pontjáról érkező közönségünknek" - idézte Kádár Tamást, a Sziget főszervezőjét az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény.



Ennek köszönhetően augusztus 10. és 15. között a nagyszínpadon kap helyet a Bagossy Brothers Company. A 2013 májusában alakult, máig változatlan felállásban játszó gyergyószentmiklósi zenekar népszerűsége gyors ütemben emelkedett az elmúlt években. Energikus koncertjeikkel rövid idő alatt az egész kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb koncertzenekarává váltak. A Szigetre látványos vizuális megoldásokkal készülnek, és a Cika nevű, szintén gyergyói bandával karöltve a zenekar népzenei oldalát domborítják ki.



Szintén fellép a Sziget nagyszínpadán Azahriah, a Z generáció ikonjának tartott előadó, az utóbbi évek egyik legnagyobb magyar könnyűzenei sikersztorija. A tavaly az MTV EMA díját is elnyert Azahriah élőzenekarral készül első szigetes fellépésére. Idén DESH-sel adott ki közös lemezt A ló túloldalán címmel - alkotótársával ezúttal új köntösben adják elő legnagyobb slágereiket. Az este meglepetése Azahriah vadonatúj, Dzsúdlóval közös dala lesz.



A Random Trip egyedülálló zenei projekt: határokon, generációkon, műfajokon átívelő improvizációs közösség, amely a színpadon alkotja meg a zenét. A 2022-es Sziget nagyszínpadára olyan csapatot válogatott össze Delov Jávor dobos, művészeti vezető, amely a mai magyar zenei élet esszenciáját mutatja be hetven percben. A legismertebb (Vitáris Iván, Palya Bea, Lábas Viki) és legfrissebb (Beton.Hofi, Péterffy Lili) frontemberek mellett egy egész zenekart, az Analog Balatont is vendégül látják.



A Carson Coma fennállása óta először lép fel a Szigeten, rögtön a nagyszínpadon, ami erre a koncertre egy nappalivá alakul. "Az önmagunk és a mások elfogadásáért is többször felszólaló, ezeket az üzeneteket dalokba foglaló együttes otthonosan tud zenélni az Island of Freedom nagyszínpadán; gondolatiságuk egybecseng a Sziget szellemiségével" - olvashatjuk a zenekar leírásában.



A nagyszínpadon kívüli helyszínek magyar felhozatala szintén erős. A Global Village-ben Ballet Camara, Oláh Gipsy Beats, Los Orangutanes, Csángálló, Zoord & Zorg, Chalaban, az ibis X ALL Európa Színpadon Anahit, Duckshell, Platon Karataev, Deva, Müller Péter Sziámi AndFriends, Saya Noé, a FreeDome-ban Analog Balaton, Superflake, a dropYardban Beton.Hofi, Krúbi, Mulató Aztékok, Slow Village, Saiid, Cadik, Mango, Q-cee, Bashment Cave, Yago, a Light Stage-en LAIHO, Microwaves szerepel a kínálatban.

A MusicBoxban lép fel Boebeck, Barkóczi Noémi, a Lázár Tesók, a Napfonat, IAMSOYUZ, Sena DagaDuB, Perrin, Mark&Jason, a Jazzbois, Paulina, Aron András Apey, O'Sullivan, a Ticketswap Party Arenában Mateo & Spirit, Metha, B'Andre & Nosphere, Skrude & Myano, Dublic, Roberto Rios, TITS/Metzker Viktoria x Yamina, Jumodaddy, Andro x Lotfi Begi, James Cole, Maddow, Gemcamp. A Samsung Colosseumban Menishu, dtnb., Crimson & Imre Kiss, Switch Nollie, Dj Pola, Shabaam & Raul Young Episode 1, Bernathy live, Gabor Kraft, SFB, Hot X, Souveq, Raasa, Sobek & Mulya, Secret Factory, Adis Is OK b2b Klayman, Jaffa Surfa, Galactic Jackson, Rizkid, Garay, Chuck & Perge, Poli.



A Hajógyár x Petőfi Stage fellépője lesz a Nobles, a Mörk, az Abigél, az ÉK, Sasa Lele, a Kies, a Fatal Error, a Ricsárdgír, Solere, a Belau, a Zaporozsec, az Anima Sound System, a Canarro, a Besh O Drom, a Kerekes Band, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Kollár-Klemencz, a Lóci Játszik, az Anna and the Barbies, az Esti Kornél, a Barabás Lőrinc Live Act, Ohnody, a Jónás Vera Experiment és az Óperentzia.