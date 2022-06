Kultúra

Huszonötezer eurós kárt okozott a rollerét a Spanyol lépcsőn lelökő amerikai turista

Az incidens előtt két héttel egy szaúd-arábiai férfi Maseratijával hajtott el a világhírű lépcsősoron, ahol 2018 óta még leülni is tilos. 2022.06.08 17:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Huszonötezer eurós (9,8 millió forint) kárt okozott az az amerikai turista, aki lelökte rollerét a római Spanyol lépcsőn.



A pénteken a kora hajnali órákban történt esetről egy arra járó videót készített, a rendőrség később elkapta a 28 éves nőt, és 29 éves férfi partnerével együtt megbírságolta őket. A férfi elektromos rollerét tolva sétált le az UNESCO világörökség részét képező, 18. századi márvány lépcsőfokokon - írta a The Guardian online kiadása szerdán.



A párnak megtiltották, hogy visszatérjen a Spanyol lépcsőhöz, melyet 2015-ben 1,5 millió euróért állítottak helyre.



Az incidens előtt két héttel egy szaúd-arábiai férfi Maseratijával hajtott el a világhírű lépcsősoron, ahol 2018 óta még leülni is tilos.



Az Olaszországba látogatók száma újra elérte a világjárvány előtti szintet, a neves műemlékek környékén tömegek gyűlnek össze. Az idegenforgalmi ágazat fellendülése azonban azt is jelenti, hogy visszatérnek az illemszabályokat megsértő turisták.



Áprilisban egy holland látogatót büntettek meg ezer euróra, mert belemászott a Trevi-kútba, ami a pandémia előtt elég gyakran megesett.



Néhány nappal korábban egy 39 éves argentin férfit azzal vádoltak meg, hogy megsértette a repülési tilalmat, és drónja egy Róma központjában álló műemléképület tetejébe csapódott. A drónt a Piazza Venezián reptette, amikor elvesztette az irányítását, és az eszköz a 15. században épült Palazzo Venezia tetejének ütközött.



Nemcsak Rómában történik ilyesmi: két héttel korábban két mexikói turista drónja csapódott a pisai ferde toronynak. Velencét sem kímélik a rosszul viselkedő turisták: egy francia férfit azért bírságoltak meg, mert SUP-jával a Canale Grandén evezett, két német nő pedig azért fizetett, mert a San Stae-templom mellett bikiniben napoztak.