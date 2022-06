Gyász

Meghalt Alec John Such legendás basszusgitáros, a Bon Jovi egyik alapítója

Hetvenéves korában vasárnap meghalt Alec John Such egykori basszusgitáros, a Bon Jovi legendás amerikai rockzenekar egyik alapítója - jelentette be az együttes hétfőn.



Such 1983 és 1994 között játszott az együttesben, amikor olyan slágereket adtak ki, mint a You Give Love a Bad Name, a Livin' on a Prayer és a Bad Medicine - írta a BBC hírportálja.



Suchnak tulajdonítotják, hogy összehozta a zenekart, és úgy emlékeztek rá, mint egy kedves barátra, aki "vad és élettel teli" volt.



Arról, hogy hogyan és hol halt meg, nem közöltek részleteket.



"Alec szerves része volt a zenekar megalakulásának. Hogy őszinte legyek, rajta keresztül találtunk egymásra.." - írta a Twitteren Jon Bon Jovi énekes-dalszerző.



Tico Torres dobos gyerekkori barátjaként ő hozta el a gitáros és dalszerző Richie Samborát, hogy lássa a zenekar fellépését - mondta Bon Jovi.



"Ma ezek a különleges emlékek mosolyt csalnak az arcomra és könnyet a szemembe. Nagyon fog hiányozni nekünk" - mondta.



Such 1951. november 14-én született New Yorkban, és ismert alakja lett a New Jersey-i zenei színtérnek, ahol a zenekar megalakult - írta az AP amerikai hírügynökség. Eredetileg a The Message nevű zenekarban játszott.



A Sayreville-i Hunka Bunka Ballroom menedzsereként ő hívta meg Jon Bon Jovi & The Wild Ones együttest, mielőtt maga is csatlakozott volna a zenekarhoz.



Idősebb volt zenekari társainál, ahogy azt évekkel később a The Asbury Park Press című lapnak adott interjújában megjegyezte.



"A lemezcég nem mondott igazat a koromról. Harmincegy éves voltam, amikor beléptem. Jó tíz évvel idősebb, mint a zenekar többi tagja. A nővérem végül nagyon dühös lett, mert az újságok az idősebb nővéremként írtak róla, pedig valójában fiatalabb volt nálam" - mondta. A korkülönbség volt az oka annak, hogy végül kilépett - tette hozzá.



"Amikor 43 éves voltam, kezdtem kiégni. Úgy éreztem, hogy ez munka, és én nem akartam dolgozni. Azért álltam be egy zenekarba, mert nem akartam dolgozni".



Hugh John McDonald lépett a helyébe, de később rövid időre újra csatlakozott a zenekarhoz, amikor 2018-ban bekerültek a rock and roll hírességeinek csarnokába.