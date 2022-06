Kultúra

Két év kihagyás után ismét Gyerek Sziget

Két év kihagyás után a pünkösdi hétvégén, június 4-6-án, majd a következő két hétvégén újra megrendezik a Generali Gyerek Szigetet a megszokott helyen, az óbudai Hajógyári-szigeten - közölte a Sziget sajtóiroda szerdán az MTI-vel.



Az ország egyik legnagyobb, ingyenes családi rendezvényének idei első alkalmán a nagyszínpadon mások mellett Halász Judit, az Alma együttes és a Veronaki lép fel, emellett lesz kézműveskedés, bohócok, Braille-írás-tanulás, kavicsszobrászat, szájjal-lábbal festés, társasjáték a zöld környezetben.



Mint írták, a Gyerek Szigeten számos új, ismeretlen dolgot lehet megtanulni, kipróbálni, de a gyerekek egymást és magukat is jobban megismerik, másként láthatják, megérthetik. A Nemadomfel! Parkban az lesz a fókuszban, miként kommunikáljunk egy siket társunkkal, kik a Down-szindrómás személyek, hogyan közlekednek a látássérültek, hogyan tudunk velük együttműködni, segíteni nekik. Az első hétvégén lehet kipróbálni, milyen lehet kezeink nélkül, szájjal vagy lábbal festeni, illetve jelnyelven is tanulhatunk.



A logikai és társasjátékok rajongóit a modern társasjátékok világa várja, kipróbálhatják a díjnyertes játékokat és lesz Retró videojáték sátor is.



A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület sátrában különböző madárfészkek, tojások, madárköpet tekinthető meg, másutt zsonglőrködni lehet, a Generali Sportparkban falra mászni vagy ugrálni van lehetőség.



Részletek a www.gyereksziget.hu oldalon olvasgatók.