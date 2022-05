Kultúra

Eminem, Dolly Parton és a Duran Duran is bekerül a rockhírességek közé

Eminemet, Dolly Partont, a Duran Durant, Lionel Richie-t, Pat Benatart, Carly Simont, a Eurythmicset egyaránt beiktatják idén a clevelandi székhelyű Rock & Roll Hírességek Csarnokába.



A hét művészt az előadói kategóriában iktatják be a rockhírességek közé a november 5-i ünnepségen a Los Angeles-i Microsoft Theaterben - idézte a szervezet szerdai bejelentését a www.rollingstone.com.



"Valamennyi kiválasztott nagy hatással volt a fiatalság kultúrájának hangzásvilágára, és segített megváltoztatni a rock and roll történetét. Zenéik nemzedékeket mozgattak meg és számos későbbi művészt inspiráltak" - fogalmazott közleményében John Sykes, a Rock & Roll Hall of Fame elnöke.



Dolly Partont annak ellenére iktatják be a hírességek csarnokába, hogy alig két hónapja úgy nyilatkozott, nem érdemelte ki a jelölést. A szavazatokat addigra azonban már leadták, a countryénekesnő pedig a múlt héten már úgy fogalmazott, hogy nem volt tisztában azzal, a hírességek csarnokába nem csak a rockzene képviselői kerülhetnek.



Eltérően a korábbi évektől az előadói kategóriában beiktatásra várók valamennyien élő emberek, sőt, az elmúlt években aktívan turnézó és előadó művészek. A Eurythmics az egyetlen kivétel, de Annie Lennox és Dave Stewart is fellépett egy rövid műsorral 2019-ben egy New York-i jótékonysági gálán, úgyhogy hasonló várható tőlük novemberben is. A Duran Duran jelenlegi tagsága két korábbi gitárosuk, Andy Taylor és Warren Cuccurullo társaságában válik rock and roll hírességgé. Utóbbival 2001, előbbivel 2006 óta nem zenéltek együtt, most mindkettejükkel fognak.



A zenei kiválóság díját Jimmy Jam, Terry Lewis és a Judas Priest kapja, a korai hatás díját Harry Belafonte és Elizabeth Cotten, mellettük Allen Grubman ügyvéd, Jimmy Iovine lemezproducer, Sylvia Robinson R&B énekes az Ahmet Ertegün-díjban részesül.



A Judas Priest beiktatása lehetőséget kínál arra, hogy a gitáros K.K. Downing, aki 2011-ben keserű szájízzel lépett ki a csapatból, újra a metálcsapattal lépjen fel. A Judas Priest egykori tagjai közül Les Blinks és Dave Holland dobost is beiktatják. Eminem az egyetlen a mostani kiválasztottak közül, aki a hiphop műfajban alkot, és csak ő mondhatja el magáról azt is, hogy csak a kilencvenes években kezdte pályáját, és megválaszthatósága első évében be is kerül a csarnokba. (A Rock & Roll Hírességek Csarnokába az kerülhet, akinek első lemeze legalább 25 évvel ezelőtt jelent meg.)



A Eurythmicset és a Judas Priestet idén már harmadszor jelölték a csarnokba, Pat Benatart másodszor, a többieket először. A ceremóniának 1993 és 2013 után harmadszor ad otthont Los Angeles.