Magyarország négy év után vett részt a párizsi könyvvásáron

Négy év után vett részt újra a megújult párizsi könyvvásáron Magyarország a Petőfi Kulturális Ügynökség szervezésében és a párizsi Liszt Intézet közreműködésével.



Új helyszínen és új névvel fogadta a résztvevőket a vásár, amely a pandémia kezdete óta az első jelentősebb könyves rendezvény volt Franciaországban. A Festival du Livre de Paris névre keresztelt szemlének az Eiffel-torony szomszédságában ideiglenesen felállított Grand Palais Éphémere kiállítócsarnok adott otthont április 21. és 24. között, a vásárt pedig idén először a francia könyvkiadók szervezete bonyolította le - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön a Petőfi Kulturális Ügynökség.



Közleményük szerint a megújult fesztiválra mintegy 300 kiadó és 1200 szerző érkezett, a programkínálatot a szakmai találkozók, workshopok mellett kiállítások és koncertek színesítették.



Franciaország különös jelentőséggel bír a magyar fordításirodalomban, hiszen a francia olvasóközönség hosszú évek óta nagy kedvvel fogadja a magyar szerzők műveit. Ennek köszönhetően a magyar standon nem kevesebb, mint 100, francia kiadásban megjelent magyar irodalmi művel találkozhattak a vásár résztvevői. A kiállított könyveket a magyar pavilonban az érdeklődők meg is vásárolhatták - idézte fel az ügynökség.



Beszámolójuk szerint a vásáron kiemelt figyelmet kapott az a három kötet, amely az elmúlt fél évben, az ügynökség támogatásával jelent meg francia fordításban.



Kun Árpád Boldog Észak (Nord Bonheur, Chantal Philippe fordítása, Éditions Viviane Hamy), Bartis Attila A vége (La Fin, Natalia Zaremba-Huzsvai és Charles Zaremba fordítása, Éditions Actes Sud) és Molnár T. Eszter Teréz, avagy a test emlékezete (Teréz, ou la mémoire du corps, Sophie Aude fordítása, Éditions Actes Sud) című regényei nagy népszerűségnek örvendenek Franciaországban. Erről árulkodik az is, hogy a vásárral egy időben méltató könyvkritika jelent meg a Teréz, avagy a test emlékezetéről a patinás Libération napilapban - áll a közleményben.



A három szerző az ügynökség szervezésében utazott ki a vásárra, ahol bemutatták és dedikálták könyveiket. Kun Árpáddal francia kiadójának főszerkesztője, Lise Chasteloux beszélgetett a vásár egyik színpadán, Bartis Attilával és Molnár T. Eszterrel pedig Guillaume Métayer költő, műfordító tartott kerekasztal-beszélgetést a párizsi Liszt Intézetben, Bartis Attila két fordítójának, Natalia és Charles Zarembának a közreműködésével.



A Petőfi Kulturális Ügynökség májusban és júniusban folytatja tovább a magyar irodalom külföldi népszerűsítését a V4-es országok könyvvásárain, Pozsonyban, Varsóban és Prágában, valamint Sepsiszentgyörgyön a most debütáló SepsiBookon - zárul a közlemény.