Mandularákos az Oasis volt gitárosa

Mandularákot állapítottak meg az Oasis angol rockzenekar hajdani gitárosánál, Paul "Bonehead" Arthursnál.



A zenész a Twitteren írta:"Elmondom nektek, hogy egy ideig most nem zenélek. Mandularákkal diagnosztizáltak. Az a jó hír, hogy gyógyítható, hamarosan kezdődik is a kezelés. Beszámolok róla, hogy halad".



Idén nyáron Liam Gallagherrel, az Oasis társalapítójával Manchesterben és Knebbworthben léptek volna fel.



"Hatalmas szeretetet küldök az egyetlen Boneheadnek és családjának, gyors gyógyulást kívánok, mind gondolunk rád, raszta, vissza fogsz térni a színpadra, mielőtt meg tudnád kérdezni, hogy játsszuk-e a Columbiát (az együttes egyik dala)" - fogalmazott Liam Gallagher énekes szintén a Twitteren.



Az 56 éves Arthurs Gallagherrel együtt az Oasis alapítója. Eredetileg a Rain nevet választották maguknak, majd hamarosan beszállt az együttesbe Liam testvére, Noel, és nevet változtattak - írta a The Guardian online kiadása kedden.



Arthurs a zenekarral három albumot vett fel, köztük a korszakos jelentőségű Definitely Maybet és a (What's the Story) Morning Glory?-t, majd 1999-ben, a negyedik album munkálatai közben kilépett.



Később, 2013-14-ben Liam Gallagher zenekarában, a Beady Eye-ban játszott, Liammel szólókarierje során gyakran lépett fel, legutóbb tavaly a readingi és leedsi fesztiválokon.



Az Oasis máig több mint 70 millió albumot adott el világszerte.