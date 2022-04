Kultúra

Ukrán menekültekből álló zenekar is fellép a londoni nyári zenei fesztiválon

Az ukrán zenészekből újonnan alakult Ukrán Szabadság Zenekar is fellép a londoni nyolchetes zenei fesztiválon, a Promon, melynek házigazdája a BBC. 2022.04.26 12:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrán zenekar részben olyan zenészekből alakult, akik a háború miatt menekültek el hazájukból, illetve európai zenekarokban zenélnek. A sorköteles korú zenészeknek Ukrajna engedélyezte, hogy elhagyják az országot, és külföldön játsszanak.



Az Ukrán Szabadság Zenekar karmestere, a kanadai-ukrán Keri-Lynn Wilson elmondta, hogy a zenekar fellépése hazaszeretetük kifejezése, és tisztelgés azok előtt, akik a háborúban vesztették életüket. Wilson, akitől a zenekar megalakításának ötlete származik, korábban a Los Angeles-i Filharmonikusokat és a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarát is dirigálta.



Mint hangsúlyozta: Ukrajna legjobb zenekari muzsikusait akarta összetoborozni Ukrajnából és az ország határain kívülről. A zenekar a bemutatkozás után turnéra indul Európába és az Egyesült Államokba.



A londoni zenei fesztivált idén már teljes fordulatszámon rendezik meg a pandémia miatti két évnyi korlátozások után. A Promon nyolc hét alatt 84 koncertet tartanak, amelyeken több mint 3000 zenész lép fel - írta meg a BBC News.



A nyitó koncerten az Albert Hallban a Chineke Zenekar adja elő Verdi Requiemjét és Beethoven 9. szimfóniáját, valamint a Londoni Szimfonikus Zenekar Mahler 2. szimfóniáját. David Pickard, a Proms igazgatója elmondta, hogy a zenei közösség számára "fantasztikus" és "felszabadító" volt, hogy végre ismét egy teljes szezont lehetett megszervezni.



A zenekar Valentyin Szilvesztrov ukrán zeneszerző 7. szimfóniáját és Chopin 2. zongoraversenyét játssza Anna Fedorova ukrán virtuózzal. Beethoven Fidelio című művéből az Abscheulicher! áriát is előadják a humanizmus és a béke melletti kiállásként az erőszakkal és kegyetlenséggel szemben.



A Prom programsorozatában az Emmy-, Grammy- és Tony-díjas filmcsillag Cynthia Erivo is fellép majd. Az egyik koncerttel Aretha Franklin, a soul és gospel királynőjének állítanak majd emléket a Jules Buckley Zenekar részvételével. Egy másik, augusztus 27-i előadáson pedig David Attenborough természettudós munkássága előtt tisztelegnek. II. Erzsébet királynő uralkodásának jubileuma alkalmából tematikus műsort hallgathat a közönség, közte Handel Vízizenéjét és Britten Glorianáját.



Az idei Prom egy időben zajlik a BBC százéves jubileumával, amit több különleges koncerttel is megünnepelnek.



A koncertsorozat végül szokás szerint a záróesttel fejeződik be szeptember 10-én, amelynek karmestere a finn Dalia Stasevska lesz. A fináléban fellép a csellós szupersztár Sheku Kanneh-Mason és a csodálatos hangú Lise Davidsen norvég szoprán is.



Pickard szerint a műfajok sokszínűsége az idei felhozatalban azt tükrözi, hogy "milyen gyorsan változik a zene".