Halott Pénz-napot tart a Strand Fesztivál

Mások mellett Krúbi, ByeAlex és a Slepp, Dzsúdló és a hiperkarma is fellép augusztus 20-án, a Strand Fesztivál különleges napján, amely az idén 18 éves Halott Pénz zenekar előtt tiszteleg.

Tizennyolc koncert és program várja a Halott Pénz Fesztivál vendégeit augusztus 20-án Zamárdiban. Az egész napos program része a Balaton legnagyobb tűzijátéka is - közölték a szervezők az MTI-vel.



A fellépők listáját a zenekar tagjai személyesen állították össze, és a napot a Halott Pénz koncertje zárja.



"Olyan zenekarokat és előadókat hívtunk meg, akiket nagyon szeretünk és közülük sokakkal korábban már dolgoztunk is együtt. A Strand három színpadán egymást váltják a vendégelőadók, estére pedig egy fergeteges koncerttel készülünk, sok vendéggel" - idézte a közlemény Marsalkó Dávidot, a Halott Pénz frontemberét.



A rendezvényen Beton.Hofi, a Blahalouisiana, ByeAlex és a Slepp, Dzsúdló, a hiperkarma, a Hősök, az Irie Maffia, Krúbi, a Mary Popkids, Ohnody és a Supernem is koncertet ad, de születésnapi parti is várja a közönséget Dedmani, Venom, Columbo, Andro, Izil és Monkeyneck vezetésével.



A Tábortűz helyszín házigazdája Járai Márk, akinek meghívott vendégei az éjszakai órákban lépnek fel, de a hét során vele is találkozni lehet a Tábortűz előadójaként. A Filmio Kertmoziban ugyancsak a Halott Pénz szervezi a programot.



A Halott Pénz Fesztivál mellett immár publikus a Strand három fő helyszínének programja. A MOL-Petőfi Rádió Nagyszínpadon, a Food Panda Színpadon és a Telekom Kraft Színpadon négy nap alatt mintegy nyolcvan zenekar és dj szerepel, közöttük Sean Paul, Parov Stelar, a Clean Bandit, Tom Walker, augusztus 20-án pedig Alvaro Soler, a Kungs és Sam Feldt is koncertet ad.