Kultúra

A Hamlet című előadással kezdődik a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó Budapesten

William Shakespeare Hamlet című tragédiájával, a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásával kezdődik szerdán a budapesti Nemzeti Színház által szervezett Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM).



A Tompa Gábor rendezte előadás szerdán este hét órától tekinthető meg a Nemzeti Színház nagyszínpadán, az április 20. és május 8. között nyolcadik alkalommal megrendezett nemzetközi színházi találkozón.



A címszerepet Vecsei H. Miklós, meghívott színész alakítja.



Az előadást követően közönségtalálkozóra is várják a nézőket - olvasható a kolozsvári színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, április 21-én, csütörtökön 17 órától a Nemzeti Színház Kaszás Attila Termében Lenni vagy létezni? címmel szakmai programot is szerveznek, amelynek keretében Tompa Gábor rendezővel és Both András díszlettervezővel Kozma András dramaturg beszélget.



Az előadásban a Hamletet játszó Vecsei H. Miklós mellett a további szerepekben Szűcs Ervin, Kézdi Imola, Bodolai Balázs, Gedő Zsolt, Buzási András, Sinkó Ferenc, Tőtszegi Zsuzsa, Bíró József, Kiss Tamás, Imre Éva, Pethő Anikó, Balla Szabolcs, Lucian Chirila, Kicsid Gizella, Lőrincz-Szabó Venczel és Viola Sára látható.



A produkció létrehozásában közreműködött többek között Both András díszlettervező, Bianca Imelda Jeremias jelmeztervező, Visky András dramaturg, Vasile Sirli zeneszerző, Jakab Melinda koreográfus és Rancz András videó designer.



A darabot magyar nyelven, angol felirattal láthatja a MITEM közönsége.