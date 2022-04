Kultúra

Harrison Ford a Ted Lasso producereivel forgat tévésorozatot

Harrison Ford elvállalta első tévésorozatát: az Apple TV+ Shrinking című vígjátékában szerepel majd, amelyen a díjnyertes Ted Lasso-sorozat producerei is dolgoznak. 2022.04.05 23:30 MTI

A vígjátéksorozatban Jason Segel egy gyászoló pszichoterapeutát alakít, aki a szakmai szabályokat félretéve szemükbe mondja pácienseinek, hogy mit gondol. Ford Phil Rhodes szerepében a földhözragadt és éles eszű "kékgalléros agyturkászt" és a kognitív viselkedésterápia úttörőjét alakítja. Két pártfogoltjával, Jimmyvel (Segel) és Gabyval osztozik egy rendelőn, és nemrég diagnosztizálták nála a Parkinson-kórt, ami arra kényszeríti, hogy kilépjen komfortzónájából - írta a The Hollywood Reporter.



Ford pályafutása alatt már szerepelt néhány tévésorozatban vendégként, de ez lesz az első sorozata, amelyben főszerepet alakít. A színész a közelmúltban fejezte be az Indiana Jones 5. forgatását, előtte pedig A vadon hívó szava című, Jack London regényéből készült filmben alakított főszerepet.



A Shrinking forgatókönyvén a Ted Lasso Emmy-díjas producerei, Bill Lawrence, Brett Goldstein dolgoznak Jason Segellel, és ők hárman executive producerként is jegyzik a műsort Neil Goldman, Jeff Ingold és Liza Katzer társaságában.